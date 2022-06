Vereador Neném Moto táxi cobra isenção de taxa de instalação de hidrômetro pela BRK ambiental

O atendimento da empresa BRK, concessionária de água em Xinguara, tem sido bastante questionado, principalmente pelas taxas cobradas para instalação de hidrômetros.

Isso chamou a atenção do vereador Neném Mototáxi que de pronto, ao saber dessa situação enviou oficio a BRK, requerendo que a empresa contemplasse as famílias de baixa renda, com a isenção da taxa de instalação do equipamento no setor Jardim Tropical, em todas as etapas.

No mesmo documento Neném requereu a redução do pagamento da tarifa de água e esgoto para as famílias de baixa renda – em situação de vulnerabilidade social, nesse caso, seja na implantação bem como na operação do sistema.

O pleito do vereador foi atendido, após a realização de uma reunião com representantes da empresa, prefeitura e do legislativo municipal.

No bairro, a empresa está realizando o cadastramento das famílias de acordo com o que ficou acertado, quanto ao pedido do vereador, com vistas ao direcionamento das isenções.

"Após uma reunião com a BRK conseguimos passar essa demanda dos moradores do Jardim Tropical. Hoje estamos aqui no bairro juntamente com os moradores fazendo esses cadastramentos das famílias de baixa renda, na qual serão isentas destas taxas, ajudando essas famílias que mais precisam." Finalizou Neném Moto Táxi.