Jovens desviam de pedestre e acabam morrendo em acidente

Lorenzo Menezes de Freitas, de 13 anos, e Roberto Wagner de Jesus do Rosário Neto, de 15 anos, morreram em um acidente de trânsito | Divulgação

Pilotar motocicletas ou dirigir veículos é proibido para menores de 18 anos no Brasil. O motivo de tal proibição ainda questionado por uma parcela da sociedade é simples, ao dirigir se coloca em risco a vida de outros e a própria vida, sendo isso um fator de grande responsabilidade, situação que a maioria dos jovens ainda não tem abaixo dessa idade.

Na última terça-feira (24), dois adolescentes, Lorenzo Menezes de Freitas, de 13 anos, e Roberto Wagner de Jesus do Rosário Neto, de 15 anos, morreram em um acidente de trânsito após perderem o controle da motocicleta ao se desviarem de um pedestre que atravessava a faixa de segurança. O caso ocorreu na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

Os adolescentes estavam em uma motoneta BIZ 125 EX, sem placa, cor dourada, quando por volta das 18 horas passavam em frente ao fórum da cidade e ocorreu o trágico acidente. O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), se deslocou até o local e encaminhou os rapazes até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas os dois não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.

A motoneta foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, a prefeitura da cidade emitiu nota de pesar se solidarizando com a família, a escola que eles estudavam decretou luto e suspendeu suas atividades nesta quarta-feira (25), em razão da morte dos alunos. (Sandra Regina)