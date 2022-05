Governo do Pará entrega a Câmara Municipal de Xinguara reconstruída e ampliada

Nesta sexta-feira (13), em agenda no município de Xinguara, região Sul do Pará, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), entregou o novo prédio da Câmara Municipal. O ato contou com a presença do governador Helder Barbalho e do prefeito de Xinguara, Moacir de Faria.

“Queria festejar a inauguração da Câmara de Vereadores. Parabéns a todos os vereadores por essa importante conquista. Que esta casa possa estar melhor estruturada para representar a nossa população”, disse Helder Barbalho.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.ParáCom um investimento de R$492.402,55 de reais, o espaço recebeu obras de reconstrução e ampliação para oferecer mais conforto e funcionalidade para os usuários, que foram contemplados serviços de troca de telhado, pisos, estruturas de acabamento, banheiros e demais espaços de convivência em sua área total construída. O prefeito do município, Moacir de Faria, ressaltou e agradeceu os investimentos do Governo do Pará em prol dos municípios.

“Teremos a inauguração da reconstrução da Câmara de Vereadores, que não é somente uma execução de obras, é uma ampliação que, inclusive, ficou muito bonita. Além disso, temos outros investimentos do Governo do Estado na área da educação. Benefícios assim têm colocado todos os municípios paraenses em desenvolvimento independente de partido político. Parabéns ao governador Helder Barbalho, um homem trabalhador, que cumpre com seus compromissos", disse o gestor municipal.

O presidente em exercicio da Camara municipal Adair Marinho da Silva recebeu a comitiva do governador Helder Barbalho, juntamente com o prefeito Dr. Moacir

