Cozinha comunitária é inaugurada em Xinguara

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), entregou nesta sexta-feira (13) uma cozinha comunitária no município de Xinguara. Com produção diária de 100 refeições, o equipamento público vai beneficiar, por mês, mais de duas mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa é a primeira cozinha comunitária entregue nesta gestão.

O governador Helder Barbalho esteve no ato de entrega e reforçou a importância da entrega do espaço, que há mais de uma década constava somente como um projeto.

“Um projeto de meados de 2008. Passados praticamente 15 anos, vários governos, empresas, e quando você para uma obra dessa, você para o sonho de uma população. No dia do aniversário de Xinguara, 40 anos desse município, estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação de resgatar o sentimento de orgulho da população”, destacou.

As obras de construção do espaço e a aquisição de equipamentos foram realizadas por meio de convênio entre a Seaster e o Ministério da Cidadania. A operacionalização é de responsabilidade dos gestores municipais. As refeições serão ofertadas gratuitamente para famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, encaminhadas e acompanhadas pelo CRAS.

Luciana Remor é secretária municipal de assistência socialFoto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará“A cozinha é um projeto de assistência social entre a Seaster e a Prefeitura que vai beneficiar pessoas atendidas pelo CadÚnico, cadastradas pelo CRAS. Elas receberão uma carteirinha e poderão vir fazer as suas refeições. O espaço também servirá para cursos, capacitações, eventos e etc. O projeto iniciou em 2008 e foi abandonado. Mas na gestão do governador Helder Barbalho, foi retomado e agora entregue” destacou a secretária de assistência social de Xinguara, Luciana Remor.

O prefeito de Xinguara, Moacir Faria, ainda frisou que “este projeto estava parado há mais de 10 anos e com a gestão do governador Helder Barbalho, em menos de 40 dias obteve uma resposta positiva. A cozinha toda estruturada, da melhor qualidade possível. Um benefício para as pessoa mais necessitadas”.

Moacir Faria é prefeito de XinguaraFoto: Rodrigo Pinheiro / Ag.ParáAlém de promover ações de educação alimentar e nutricional, a cozinha busca proporcionar uma alimentação de qualidade, diversificada, economicamente acessível e rica em nutrientes, além de ser usado como um espaço para capacitar e gerar emprego e renda para a população do município.

O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, e também oferecerá atividades educativas, formativas e produtivas, como a capacitação de mão-de-obra para o setor de produção de alimentos, em articulação com programas de geração de emprego e renda.

“Hoje podemos dizer que é um dia muito feliz. Ao entrarmos nessa gestão, nós revisamos todo esse convênio e investimos para chegar onde chegamos para hoje chegar e entregar este equipamento que beneficiará pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional” completou a diretora da Seaster, Nazaré Costa.

A cozinha comunitária fica localizada na Rua Marechal Rondon, esquina com a rua João Luís P. Carvalho, bairro Novo Horizonte.