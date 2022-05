Helder Barbalho entrega a 100ª escola em seu mandato afrente do estado do Pará. Em Xinguara ato entra para a historia

Nos últimos 3 anos e quatro meses, o Governo do Pará entregou, em média, uma escola a cada 10 dias à população. O feito inédito foi marcado nesta sexta-feira (13), no município de Xinguara, quando o governador Helder Barbalho entregou a 100ª unidade educacional, que possibilitará a especialização profissional a mais de 2 mil alunos que serão beneficiados com a Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Xinguara (EETEPA).

“Essa é uma escola de dimensão de transformação social para essa região da PA-279. Uma escola tecnológica que permitirá que cerca de 2.400 alunos possam estar aqui, se qualificando com ensino superior, dando prosseguimento à sua história educacional, formando e qualificando mão-de-obra para trabalhar na agronomia, comércio, na indústria. Com a educação, trazendo desenvolvimento e progresso. Eu queria dizer da minha alegria de entregar a centésima escola entregue no nosso governo, uma demonstração clara de responsabilidade com a educação, mostrando que a educação é o caminho para fazer deste Estado um lugar de futuro”, enfatizou o governador Helder Barbalho.

Desde primeiro de janeiro de 2019, foram 1.228 dias que mudaram o rumo da educação no Pará, e reafirmaram o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento social, a igualdade e o direito básico à educação. Ao todo, mais de 70 mil alunos foram beneficiados e R$ 315 milhões investidos em todas as regiões do Pará. Em Xinguara, o prédio erguido vai promover a capacitação por meios de cursos, como técnico em edificações, técnico em agricultura, técnico em agropecuária, técnico em segurança do trabalho e técnico em informática. Grande como o prédio da EETAPA entregue nesta sexta é o investimento feito pelo Governo do Pará, por meio da Secretária de Estado de Educação (Seduc), que é superior a R$ 315 milhões de reais.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, ressaltou que: “Hoje é um dia muito especial. São 100 unidades entregues. Dia de celebrar um governo que se preocupa com a educação. É um número emblemático, nunca antes alcançado por um governo. Cem escolas construídas, e com certeza mudando a realidade de muitos alunos. Vamos continuar investindo na qualidade da educação, reestruturando a rede física. Esse é um governo que acredita no poder transformador da Educação”, disse a titular da pasta.

Estrutura

A Escola Técnica tem 12 salas de aula, auditório, 02 laboratórios especiais, biblioteca, anfiteatro, quadra esportiva coberta, bicicletário, recreio coberto, cozinha, despensa, despensa fria, 02 vestiários feminino, 02 vestiários masculinos, cantina, lavagem de utensílios, grêmio, depósito de manutenção de imobiliário, área de carga e descarga, laboratório química, 02 almoxarifados do laboratório, depósito de material pedagógico, laboratório de biologia, laboratório de física, depósito de material multimídia, laboratório de matemática, laboratório de informática, almoxarifado do laboratório de informática, laboratório de línguas, biblioteca, banheiros, sala dos professores, sala de multimídia dos professores, diretoria, coordenação pedagógica, coordenação de estágio, sala de reprografia, almoxarifado, secretaria, auditório, guarita, estacionamento, anfiteatro, motório e bicicletário.

“Eu moro aqui há 30 anos e a entrega dessa escola representa uma evolução para a gente. É uma maravilha ver o desenvolvimento da nossa cidade, o crescimento. Estou apaixonada por esse lugar, representa tudo para meus filhos e meus netos, para a população em geral e para o desenvolvimento em geral da cidade. Queria agradecer o governador e que ele continue trazendo mais e mais para nossa cidade, que precisa de desenvolvimento e crescimento, muito obrigada governador e conte conosco”, disse Nubia Souto, moradora da cidade de Xinguara, que fez questão de participar do momento especial.

A diretora da instituição, Thatiana de Oliveira Silva Júlio, conta que é um sonho antigo, que se torna realidade graças a parceria Estado e Prefeitura.

“No momento que eu assumi a escola ainda estava em processo de conclusão das obras. Nesse momento houve uma retomada por determinação, interesse e compromisso do governador do Estado em reativar essa obra que estava muitos anos parada. Ele entendeu a necessidade e a importância dessa escola para Xinguara e para a região como uma instituição propulsora da qualificação profissional dos nossos jovens e adultos aqui da região. Muitos empregos serão gerados aqui na escola também como contratação de professores e pessoal de apoio, empregos diretos e geração de renda indireta. Então a gente entende a escola não como um espaço apenas educativo, a gente entende como um espaço de desenvolvimento também econômico”, disse.