Nova diretoria do sindicato rural de Xinguara toma posse

O Agronegócio paraense é um dos mais fortes do Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste. Municípios como Marabá, Dom Eliseu, Rondon do Pará, Redenção, Rio Maria e principalmente São Félix do Xingu e Xinguara, são sempre destaques nos números da economia e do PIB brasileiro.

Por isso, os investimentos para o setor são sempre bem-vindos, a cadeia produtiva agradece.

O governador Helder Barbalho esteve no município de Xinguara, região Sul do Pará, nesta sexta-feira (25), onde entregou o prédio do Centro Integrado de Produção e Estação Cidadania para os produtores rurais da região. O Centro vai oferecer, em seu balcão de atendimento, serviços da Adepará, Sefa, Jucepa, Banpará, Emater e demais órgãos estaduais.

Após a entrega do Centro, o chefe de Executivo participou da posse da nova diretoria, conselho fiscal e delegados representantes do Sindicato Rural de Xinguara (SRX). Acompanharam as agendas o prefeito do município de Xinguara, Dr. Moacir, o presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Xinguara, Joel Lobato, além de prefeitos e vice-prefeitos da região, deputados estaduais e federais e produtores rurais.

O governador Helder Barbalho esteve no município de Xinguara, região Sul do Pará, nesta sexta-feira (25) | Bruno Cecim/Ag. Pará

De acordo com o governador, a posse da nova diretoria de um sindicato que é protagonista da pecuária e da pujança deste seguimento na economia do agro paraense é um momento muito importante, assim como a entrega do Centro. "Eu festejo o Sindicato Rural de Xinguara pelo trabalho que vem realizando e festejo a parceria com a Federação da Agricultura, em que o governo e o setor produtivo têm buscado cada vez mais ofertar ao produtor apoio, incentivos, políticas públicas e iniciativas que façam com que o nosso estado possa produzir mais e cada vez melhor", parabenizou o governador Helder Barbalho.

O Centro Integrado de Produção e Estação Cidadania está localizado dentro do Parque de exposições Orlando Qualiglato, e dispõe de uma estrutura que garante ao produtor o atendimento, em um só lugar, das necessidades relacionadas à atividade agrária, tais como emissão de GTA, Nota Fiscal, informações fundiárias e outras inúmeras ações.

"ORGULHO"

Para Joel Lobato, presidente reeleito do SRX, em 37 anos de existência do Sindicato, pela primeira vez a posse da diretoria contou com a participação de inúmeras autoridades, além do governador do Estado. "Depois de você tomar posse de um Sindicato que você já está comandando há 12 anos, e que agora você terá mais 3 anos, uma posse altamente prestigiada, por autoridades do mais alto escalão do nosso estado, onde estava presente o governador Helder Barbalho e inúmeros deputado federais e estaduais, para mim é motivo de orgulho. É motivo de ânimo novo e responsabilidade, acima de tudo com o agronegócio. Podem ter certeza, eu tomo posse com um novo ânimo de quando eu tomei a primeira vez", ressaltou o presidente reeleito.

O Centro vai oferecer, em seu balcão de atendimento, serviços da Adepará, Sefa, Jucepa, Banpará, Emater e demais órgãos estaduais. | Bruno Cecim/Ag. Pará

O novo espaço destinado ao produtor rural é uma rede integrada de governo, serviço e ensino que irá disseminar o conhecimento regionalmente. Trata-se do resultado das parcerias entre a Faepa e o Governo do Estado, através da Secretaria Extraordinária de Produção e parceiros externos, ligados ao meio rural: produtores rurais, sindicatos, associações, cooperativas, indústrias, instituições de pesquisa, trabalhadores rurais e profissionais do meio acadêmico.