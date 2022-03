Pará avança política habitacional em Xinguara e anuncia ações na área de educação, infraestrutura e mobilidade urbana

Para melhorar as condições de moradia de 90 famílias em situação de vulnerabilidade social de Xinguara, na região Araguaia, o governo estadual investiu R$ 900 mil. O recurso, repassado hoje (23), chega aos moradores por meio do programa Sua Casa. A iniciativa Estadual concede até R$ 21 mil para construção, reconstrução e ampliação de residências.

O governador Helder Barbalho realizou a entrega de cheques durante a realização de agenda na cidade. De acordo com o chefe do executivo paraense "O programa vai ajudar as famílias que mais estão necessitando de apoio para melhorar a situação das estruturas dos lares".

O “Sua Casa” tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até R$ 21 mil. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Makeile Oliveira recebeu o beneficiou na ação desta quarta-feira. Aos seis meses de gravidez o sentimento dela era de alegria. "Estou muito feliz e espero que outras pessoas também sejam contempladas".

Dentro da agenda oficial realizada na região, o governador Helder Barbalho também anunciou avanços na política educacional estadual, mobilidade urbana e crescimento do comércio. "Estamos anunciando a entrega da escola tecnológica tão esperada para a população de Xinguara e de toda a região. Também vamos pavimentar a cidade e construiremos um novo mercado para cidade, com investimento de mais de R$ 4 milhões", finalizou.

"A cidade de Xinguara segue agradecida por todas as ações que o governo do Estado vem realizando", destacou o prefeito de Xinguara, Moacir Pires de Faria.