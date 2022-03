Helder vem a Xinguara realizar entrega de ambulâncias e outros benefícios do governo do estado a municípios da região

Nesta quarta, 23, o governador Helder Barbalho esteve Xinguara para ato de entrega de ambulâncias para vários municípios e um veículo para uso da Emater no município de Xinguara. Além dos veículos, o governo do estado realizou também a entrega de cerca de 100 cheques do Programa Sua Casa, e uma patrulha mecanizada.

O ato contou com as presenças de deputados, membros do governo do estado, lideranças locais, dentre outras autoridades, numa demonstração de esforço pelo desenvolvimento da região, com ações visando melhorias nos serviços públicos.

O prefeito de Xinguara, Dr. Moacir Pires, listou alguns dos benefícios que estão sendo entregues para Xinguara, dentre os que estão em execução, como é o caso de pontes de concreto, ou da reforma da feira coberta que já tem a garantia de mais de 4 milhões de reais.

Um dos momentos do evento foi marcado pela apresentação cultural de um grupo de idosos que dançou carimbó, que no embalo, teve a participação do governador Helder e do prefeito Dr. Moacir.

Em sua fala, Helder pediu que o prefeito Dr. Moacir defina as ruas que receberão pavimentação asfáltica e, logo que passe o período chuvoso, estas obras sejam realizadas na cidade, tendo a fala agradado o público, que ficou de pé em demonstração de agradecimento pelo compromisso do governador e sua consideração com a população.