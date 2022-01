Dupla de assaltantes é presa em Xinguara

APolícia Militar não tem dado trégua para os bandidos na região sul e sudeste do estado. Diariamente são feitas prisões de acusados de assalto, furto, tráfico de drogas e foragidos da justiça.

Mais uma dupla caiu nas garras da polícia nesse final de semana. Eles estavam em uma motocicleta portando arma de fogo e tentaram assaltar moradores de uma área rural no município de Xinguara, Sul do Pará.

O caso ocorreu no sábado (15), a dupla de assaltantes, teve uma tentativa frustrada de roubar moradores do Projeto Casulo, e ao tentarem fugir do local os acusados que estavam na motocicleta caíram, sendo que o outro que estava na garupa foi segurado pela população até a chegada da Polícia Militar.

A guarnição da Polícia Militar estava a caminho, quando o indivíduo que caiu da moto foi imobilizado pela população. Em poder dele, foi apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo garrucha, apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.

O outro suspeito fugiu do local, ao adentrar em uma área de mata. No mesmo dia, momentos mais tarde, o comparsa foi encontrado no município de Rio Maria, cerca de 30 km de Xinguara, e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.