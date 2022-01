Polícia Civil e Banpará alertam para aumento de golpes virtuais

Com o aumento da criminalidade, especialmente no meio virtual, é preciso ficar cada vez mais alerta para não cair em golpes nas contas bancárias. De acordo com a Polícia Civil do Pará, o "golpe do consórcio" tem sido o mais recorrente nas denúncias feitas pelas vítimas. Ao mesmo tempo, o Banco do Estado do Pará (Banpará) vem trabalhando para aumentar, cada vez mais, a segurança de seus usuários para evitar a possibilidade de golpes bancários.

De acordo com o delegado Neyvaldo Silva, diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), há um aumento no número de ocorrências, o que preocupa o sistema de segurança pública. "Esse aumento se relaciona com a pandemia, se a gente levar em consideração que as pessoas passaram a ficar muito mais tempo na internet, e há criminosos que veem nisso uma oportunidade, em especial as quadrilhas de estelionatários", informa o delegado.

Abel Freitas Rodrigues, superintendente de Gestão de Risco do Banpará, ressalta que é válido manter alguns cuidados básicos para não cair em golpes, que incluem manutenção do sistema operacional do celular atualizado; troca periódica da senha de acesso; manutenção de um antivírus confiável atualizado; acompanhar periodicamente o extrato e lançamentos; ativar o serviço do envio do SMS com o registro das transações realizadas; guardar de forma segura suas senhas e não anotá-las em local de fácil acesso de terceiros; nunca compartilhar suas credenciais de acesso, códigos de segurança e senhas de cartões com terceiros; não utilizar computadores de lan house para acessar a conta bancária; não habilitar celulares desconhecidos e jamais clicar em links recebidos por SMS, e-mail ou redes sociais, e nem fornecer senhas ou credenciais a terceiros por contato telefônico.

"Uma das opções para proteger-se é utilizar os APPs de banco somente em casa, mesmo tendo que abrir mão da facilidade de ‘levar’ seu banco para onde estiver. Diminuir o limite financeiro de transferência via PIX também é uma estratégia. Essa função já está disponível nos aplicativos de bancos. Outra dica é utilizar no dia a dia um APP de banco secundário, com um menor valor em sua conta corrente e um crédito baixo", orienta Abel Rodrigues.

Recomendações - Os golpes mais comuns identificados pela unidade de inteligência e repressão a fraudes do Banpará são os de phishing - técnica de engenharia social usada para enganar usuários e obter informações confidenciais, como nome de usuário, senha e detalhes do cartão de crédito -, golpes voltados ao WhatsApp e por falsa central telefônica.

Aos clientes do banco, ele recomenda baixar e utilizar apenas os aplicativos do Banpará disponíveis nas lojas oficiais da Apple Store e Google Play, e habilitar sempre um dispositivo confiável, que será responsável por gerar a chave eletrônica (bptoken).

As senhas são uma identificação e assinatura digital, portanto, nunca devem ser compartilhadas com ninguém, mesmo com pessoas que se dizem de empresas confiáveis. Vale a pena utilizar sempre senhas complexas, com letras, números, maiúsculas e minúsculas e caractere especial (@, #, $ e %). Dados pessoais, como nomes e sobrenomes de familiares e amigos, contas de usuário, datas, números de documentos, placas de carros e números de telefones devem ser evitados. É importante atualizar as senhas periodicamente.

Outros procedimentos para evitar golpes bancários:

- Evite clicar em links desconhecidos recebidos por e-mail, SMS ou anúncios, ou em sites desconhecidos;

- Tome cuidado com as informações que compartilha nas redes sociais, podendo ser utilizadas contra você em golpes;

- Ative sempre a verificação em dois fatores, também conhecido como segundo fator de autenticação, em suas redes sociais;

- Quando receber uma solicitação de ajuda financeira pelas redes sociais desconfie e confirme sempre, por videochamada ou pessoalmente;

- Nunca forneça dados pessoais ou bancários pela internet (redes sociais, WhatsApp) ou por ligações telefônicas;

- O Banpará NUNCA envia links por e-mail ou SMS aos seus clientes;

- Desconfie sempre de ligações e SMS em nome do Banpará que não utilizam seus números oficiais.

- O número oficial de envio de SMS aos seus clientes é o 28082;

- O Banpará NUNCA entra em contato por e-mail ou telefone com a finalidade de realizar atualização cadastral dos seus clientes, tampouco solicita senhas ou qualquer tipo de credencial de acesso,

- O Banpará adota como diretriz principal de prevenção a golpes uma forte cultura organizacional e de mercado, de conscientização contra fraudes eletrônicas. Para isso, anualmente desenvolve campanhas que visam alcançar todos os seus públicos.

Entre as principais ações está a disponibilidade, no site oficial do banco (www.banpara.b.br), de matérias e dicas de segurança, assim como a cartilha de uso seguro dos canais digitais.