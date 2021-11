Serviços de saúde especializados acontecem no Distrito de São José do Araguaia pelo ISAM

A população do Distrito São José do Araguaia, distante 130 quilômetros da sede do município de Xinguara, recebeu neste domingo, 07, atendimentos especializados de saúde, oferecidos pelo Instituto Servir Amazônia – ISAM.

Sob a coordenação do deputado estadual Jaques Neves, que é médico cardiologista, o ISAM atendeu em São José do Araguaia por meio da unidade móvel, estruturado para atender a população.

A mobilização para que população fosse beneficiada foi organizada pelo vereador Cleomar da Vale, que em parceria com o deputado Jaques tem garantido atenção médica e social aos moradores do Distrito.

“É uma ação onde o atendimento vem até a população, demonstrando a preocupação e o cuidado especial para com as pessoas, sendo os procedimentos iniciais uma forma de ajudar nos encaminhamentos posteriores, nos casos constados pelos exames feitos pelos profissionais que compõem a equipe do ISAM”, disse Cleomar.

Dentre os atendimentos e exames, foram realizados os de PCCU (preventivo do câncer do colo do Útero), PSA (preventivo do câncer de próstata), Eletrocardiograma (preventivo do câncer de mama), Glicemia, Mamografia, Aferição da PA e IMC.

De acordo com a coordenação, foram mais de 300 pessoas atendidas. Para o vereador Cleomar, “o ISAM deixa uma importante contribuição por se trata de uma área muito carente, e principalmente pela distância para que as pessoas tenham acesso a este tipo de atendimento especializado”.

O ISAM realiza seus atendimentos em parceria com o governo do estado, e no Distrito de São José do Araguaia contou com o apoio da prefeitura de Xinguara.

Neste dia 08, segunda-feira, a ação está no município de Sapucaia, e amanhã (09) estará em Xinguara no horário das 08 da manhã as 17:00 da tarde.