XINGUARA ESTÁ HÁ MAIS DE 30 DIAS SEM REGISTRO DE CASO DE COVID-19

O município de Xinguara já se encontra dentro de uma nova perspectiva, com a retomada de todas as atividades relativas ao cotidiano, após todo um período que perdura por quase dois anos por conta da pandemia da Covid-19.

A luta intensa, que no auge envolveu um efetivo de profissionais da saúde, assim como de outras áreas, que participaram de alguma forma das ações de enfrentamento da pandemia, já respiram novos ares, mas sem se descuidarem, estando sempre em alerta.

Os protocolos que chegaram a ser rigorosos, inclusive com suspensão de aulas, fechamento parcial do comercio, igrejas com restrições de suas reuniões e eventos que deixaram de ser realizados, aos poucos vão sendo retomados, apesar de receios, seja por quem teve a experiência de ter sido acometido pela Covid-19 ou ainda de quem viu de perto as consequências em decorrência das perdas de vidas.

Para o secretário municipal de Saúde de Xinguara, Yparaguassú Remígio, a superação de todos na luta contra a pandemia da Covid - 19 tem sido marcada por etapas e desafios enormes, onde na avaliação dele, já é consideravelmente superado, pois já há mais de trinta dias nenhum caso foi confirmado no município.

Segundo ele, há um temor de que a covid-19 volte, mas assegura que toda a sua equipe se encontra preparada para o enfrentamento, caso se faça necessário, analisando que houve uma dedicação com aplicação de esforços. “Foram momentos de sofrimento, de luta, e amor. Graças a Deus nossa equipe está mais fortalecida por toda experiência vivenciada ao longo desse período”.

De acordo com Yparaguassú, as despesas foram altas, inclusive com as contratações que foram necessárias para que o quadro de servidores fosse suficiente, haja vista a sobrecarga que exigiu esforços físicos dos profissionais, sendo agora necessário a dispensa de parte desse pessoal.

Agora, “sem casos de Covid-19, temos um redução considerável de despesas, gastos que foram imprescindíveis para o enfrentamento da pandemia”, justifica ele.

Quanto as recomendações, ele alerta para que todos continuem utilizando máscara, álcool em gel, pois ainda tem estados que apresentam realidades que podem se expandir e gerar novos casos. Orienta ainda, que, caso alguém apresente algum sintoma, que procure a UPA, para o atendimento que devem ser seguidos pelas recomendações do Ministério da Saúde.