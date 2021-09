Em Xinguara, Escola de Governança capacita servidores de oito municípios do Sudeste

O Governo do Pará, por meio da Escola de Governança Pública do Estado (EGPA), estará até a próxima sexta-feira (17) no município de Xinguara, na região Sudeste, com o Fórum de Governança Pública por Todo o Pará. Nesta quarta-feira (15), a EGPA iniciou as aulas, e na noite de terça-feira (14) realizou a cerimônia de abertura do projeto de capacitação, com a participação de alunos e autoridades locais.

"Percebemos uma participação efetiva dos servidores que estão, cada vez mais, empenhados em contribuir com a sua gestão municipal a partir da capacitação ofertada pela Escola de Governança”, disse a diretora-geral da Escola de Governança, Evanilza Marinho.

O Fórum de Governança Pública por Todo o Pará é um projeto desenvolvido desde junho deste ano, que oferta qualificação profissional nas áreas de Assistência Social, Administração e Planejamento, Saúde, Educação e Plataforma Mais Brasil. Nesta etapa, além de Xinguara serão formados servidores públicos estaduais e municipais de Água Azul do Norte, Bannach, Ourilândia do Norte, Rio Maria, São Félix do Xingu, Sapucaia e Tucumã.

Para o prefeito de Xinguara,Dr. Moacir, a iniciativa é benéfica para a região. “Temos a certeza de que esta qualificação é muito importante para a melhoria de todos os municípios que recebem o curso, e todo o nosso Estado”, ressaltou o gestor municipal.

Os principais objetivos do projeto são descentralizar a formação continuada das áreas básicas e investir na integração entre Estado e Município na governança pública.

Soluções - Alaercio Neto, diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Dom Luiz de Moura Palha, em Xinguara, participa da qualificação no eixo da Educação. Ele destacou a importância da iniciativa da EGPA para a gestão pública. “Estou muito feliz por poder participar desta formação, que garante qualificação para a solução de questões específicas voltadas para nossa área de atuação”, disse o servidor.

Mais de 900 servidores já foram formados pelo projeto, que já realizou cinco edições em Ananindeua, Goianésia do Pará, Breves, Belém e Redenção. A EGPA já iniciou a formação continuada com um webinário, abordando tema voltado à gestão de recursos públicos na educação. Nesta semana, 170 funcionários públicos serão capacitados.

O Fórum de Governança Pública por Todo o Pará conta com a parceria da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa); Secretaria de Estado de Educação (Seduc); Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster); Escola Fazendária, da Secretaria de Estado da Fazenda (Efaz/Sefa); Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA); Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep) e todas as associações de municípios do Pará.