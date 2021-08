Confira a nova edição de agosto do Jornal Folha Ativa

A nova edição do jornal impresso folha Ativa já esta nas ruas. Nesta edição o jornal trouxe com exclusividade uma materia sobre a volta as aulas presenciais em Xinguara. Também abordou sobre a gestão do prefeito Vandin da cidade de Água Azul do Norte, dentre outras mterias.

O jornal que tem sua circulação nas cidade de Xinguara, Rio Maria, Água Azul do norte e Sapuaia.

