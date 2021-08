Educação: Com protocolos de segurança Xinguara tem retorno das aulas presenciais

O retorno das aulas presenciais em Xinguara acontecerá no dia 16 deste mês de agosto, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias e parecer do comitê gestor municipal de combate a Covid-19.

De acordo com o secretário de Educação e Cultura do município, Genival Fernandes, todos os servidores da educação foram vacinados e as preparações para receber os alunos estão sendo tomadas para assegurar a garantia e os cuidados necessários para que as aulas aconteçam.

“Estamos em condições de receber os alunos da rede pública municipal, seguindo todos os protocolos que permitirão o retorno das aulas presenciais”.

Disse ainda que este retorno é gradativo e apenas para os alunos que queiram assistir aulas presenciais, pois a Semec continuará oferecendo aulas online, através de plataforma especifica, conforme já vinha acontecendo.

Genival disse ainda que os investimentos feitos irão assegurar as condições de retorno dos alunos, após um ano e meio sem aulas presenciais. Ele acredita que tudo dará certo para que a educação cumpra com o seu papel social.

Segundo ele, todos os servidores da educação municipal estão empenhados para que as escolas estejam adequadas. “Vamos manter o distanciamento nas salas, disponibilizar álcool em gel, servir a merenda com os devidos cuidados e evitar aglomeração”.

Para reforçar essa decisão de retorno às aulas presenciais, o secretário recebeu oficio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca local, apontando as circunstâncias que vieram a comprometer o aproveitamento escolar no formato remoto de ensino, destacando alguns pontos essenciais que asseguram a retomada das aulas.

Para a Promotoria, “já houve vacinação dos profissionais da educação e que a média de casos diários de pessoas com COVID em Xinguara encontra-se baixa”. Disse ainda “que as aulas remotas estão tendo aproveitamento mais baixo do que tinham as aulas presenciais”.

No documento, a promotora de Justiça, Flávia Miranda Ferreira Mecchi recomenda que “o município de Xinguara, tendo parecer sanitário favorável, envide esforços para o retorno às aulas presenciais, cumprindo-se a legislação e os protocolos sanitários existentes”.