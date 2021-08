Redenção: Três morrem durante confronto com a PM

Três suspeitos de cometer um assalto foram mortos em um intervenção da Polícia Militar em Redenção, no Sudeste Paraense, na madrugada desta terça-feira, 03. O 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) confirmou que dois homens e uma mulher morreram durante o atendimento a uma ocorrência de roubo de motocicleta. Com o trio, a PM apreendeu armas e chegou a um suposto ponto de desmanche de veículos.

No meio da madrugada, a PM recebeu uma denúncia de que uma motocicleta havia sido roubada e, ao fazer uma busca nas redondezas de onde o crime foi registrado, os policiais encontraram dois suspeitos empurrando a moto com as características descritas. Ao ver a polícia chegando, primeiro um dos homens fugiu no sentido do Setor Marechal Rondon Em seguida, o outro suspeito abandonou o veículo e também correu, invadindo uma residência. A guarnição foi atrás dos dois na área residencial.

Segundo os policiais, no meio das buscas pelos suspeitos, tiros foram disparados pelo criminosos, e a PM precisou revidar. Os suspeitos de terem roubado a motocicleta foram atingidos e morreram, bem como uma mulher que estava na casa. Os dois homens foram identificados como João Silva e Alex. enquanto a mulher não foi identificada, Na casa onde ocorreu o confronto, a PM encontrou três armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12, uma pistola e um revólver calibre 38, Também foram achados pelo menos cinco motos ainda com as peças e várias carcaças de veículos.