Estado firma compromisso com Xinguara para construção de 6 pontes de concreto

Foto: Roni Moreira / Ag. ParáProdutores rurais de Xinguara e a população da zona rural do município serão beneficiados pela construção de seis pontes de concretoO fazendeiro Carlos Borba será um dos beneficiados com a substituição de uma ponte de madeira por concreto na vicinal Prainha onde mora há décadas. "É de grande importância a substituição destas pontes de madeira por concreto, porque é muito sofrimento com essas pontes de madeira, todos os anos, as enchentes vêm e quebram tudo e com as pontes de concreto fica bom para nós, para os vizinhos fazendeiros da região e para todo mundo que anda por aqui", disse.

Ao todo serão 6 pontes de madeira que serão substituídas por concreto por meio de convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Xinguara. O ato de assinatura da parceria ocorreu, nesta quarta-feira (21), na Escola Jader Fontenelle Barbalho naquele município.

Durante o ato o governador destacou que o governo tem um plano estratégico, que investe nas estradas estaduais, mas também nas vicinais para garantir que o tráfego flua, garantindo a logística para escoamento da produção de todas as regiões do Estado do Pará. "Há obras em todas as regiões. Aqui no sudeste hoje foi publicada a abertura de licitação para pavimentação da PA-279, entre Xinguara e Água Azul. Faremos com que essa rodovia veja um novo pavimento, que garantirá uma nova estrutura".

O governador Helder Barbalho reiterou seu compromisso com a população das regiões do Carajás e do Araguaia em sua visita a XinguaraFoto: Marco Santos / Ag. ParáO governador ainda ressaltou: "a partir daqui, vocês poderão informar ao povo do município o nosso compromisso porque por muito tempo, aqui houve ausência de governo. Viraram as costas para essa e outras regiões. Mas a partir daqui vai haver governo nas regiões do Carajás, do Araguaia e de todo o Estado. Há vinte dias, autorizamos a construção da ponte sobre o Rio Fresco num investimento de mais de R$ 50 milhões de reais. No próximo dia 29, na quinta-feira, os convido para iniciar comigo a pavimentação de Transcarajás".

O valor do convênio para a construção das seis pontes em Xingura é superior a R$ 1,5 milhão. Além da vicinal Prainha, serão beneficiadas pela troca de ponte de madeira por concreto ainda as vicinais São José, na divisa com Sapucaia; Vicinal São José (Galcom); Vicinal Placa/São Jorge; Vicinal Placa/São Francisco; e Vicinal Pau Preto.

Para o secretário de Estado de Transportes (Setran), responsável pela gestão do convênio junto à prefeitura, Adler Silveira, as pontes serão construídas na sede do município de Xinguara e na área rural, "que garantirá trafegabilidade, segurança e conforto para toda a população do município".

De acordo com o prefeito de Xinguara, Moacir Pires de Faria, a escolha da localização das pontes foi feita de forma estratégica. "Como hoje nenhum lugar tolera ponte de madeira, o governador nos presenteia com essas ordens de serviços para construção de seis pontes que ajudarão na mobilidade e escoamento da produção do município ", afirmou o gestor municipal. Por Kátia Aguiar (SETRAN)