MPPA terá novo concurso para Promotor de Justiça

O Procurador-Geral de Justiça, Cesar Bechara Nader Mattar Junior, já havia delegado poderes para os Procuradores de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida e para Ubiragilda Silva Pimentel, para que realizassem os atos preparatórios do novo concurso MP

Após uma intensa reunião na tarde desta segunda-feira (5), o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Pará aprovou a realização do novo concurso MP PA Promotor, classe inicial de carreira.

O novo certame ofertará 65 vagas diretas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, classe inicial da carreira.

O Procurador-Geral de Justiça, Cesar Bechara Nader Mattar Junior, já havia delegado poderes para os Procuradores de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida e para Ubiragilda Silva Pimentel, para que realizassem os atos preparatórios do novo concurso MP PA Promotor.

O MP PA também já havia divulgado, em reunião realizada no dia 25/05/2021, o início dos estudos para realização do concurso MP PA Promotor. Sem realizar certames desde 2014, o MP PA tem hoje 86 cargos vagos, sendo 42 cargos apenas na classe inicial da carreira, em um total de 419 cargos no quadro de membros.

O candidato interessado em concorrer ao cargo de Promotor, deverá possuir bacharelado em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, no mínimo, três anos de prática jurídica. A remuneração inicial do cargo de Promotor de Justiça Substituto é de R$ 30.404,47.