TransCarajás: Prefeitura de Xinguara firma acordo para a extensão da rodovia até o Rio Araguaia

Com pouco mais de 17 km já pavimentados e a previsão de início das obras para o trecho até a BR-155, a TransCarajás, rodovia idealizada pela gestão anterior da prefeitura de Canaã, pode chegar até o Rio Araguaia, na divisa do Pará com o Tocantins.

A prefeita de Canaã, Josemira Gadelha, recebeu no ultimo dia 17, prefeitos da região para discutir parcerias para a extensão da rodovia, que deve se tornar um dos principais eixos de ligação do sul do Pará com o restante do Brasil.

Estiveram presentes os prefeitos de Rio Maria, Márcia Ferreira, de Piçarra, Laane Barros, de Eldorado dos Carajás, Iara Braga, de Xinguara, Dr Moacir, Também participaram da renião diversos representantes dos municípios da região. O prefeito de Xinguara em sua fala colocou o município a inteira disposição. “Gostaria de agradecer a prefeita de Canãa Josemira, e dizer que Xinguara além de ser um parceiro de Canãa dos Carajás, me coloco a inteira disposição para que possamos juntos realizar esse projeto que será de grande importância para nossa região”.

No encontro ficou definido que a prefeitura de Canaã ficará responsável pelo projeto de extensão da estrada. A partir disto, todos os prefeitos da região buscarão apoio, junto ao governo do Estado, para a viabilização da extensão da rodovia.

O primeiro trecho da TransCarajás, que compreende 17,6 km, foi completamente pavimentado com recursos próprios da prefeitura de Canaã. O governo do Estado deve iniciar, ainda no primeiro semestre, a pavimentação do restante do trecho até a BR-155, no local conhecido como Posto 70.