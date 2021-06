Com parcerias, vereador Neném Mototaxi segue conquistando recursos pra Xinguara

O vereador Neném Mototaxi (Republicanos) em apenas seis meses de mandato já tem conseguido importantes recursos para o município de Xinguara, por meio de parcerias que, segundo ele, estão dando certo.

Em Belém, Neném esteve reunido com o deputado Junior Ferrari, na companhia de Amarildo Paulino, onde também visitaram o coordenador do Programa Pará Rural, Filipe Picanço, solicitando equipamentos que venham fortalecer os trabalhos do produtor rural.

Das conquistas já garantidas, as últimas foram junto ao deputado federal Junior Ferrari, que assegurou a aquisição de equipamentos que servirão aos produtores rurais que terão à disposição, fruto dessa parceria, uma patrulha mecanizada – trator com equipamento de gradear, roçadeiras e a destinação de uma retroescavadeira para o distrito de São Francisco.

Em reunião com Helder Barbalho, governador do estado, Neném Mototaxi fez suas reivindicações, tendo sido atentamente recebidas, ficando acertado que serão atendidas, tratando-se de uma patrol e uma patrulha mecanizada.

Além disso, Neném Mototaxi tem lutado na busca de melhorias dos trabalhos dos mototaxistas, categoria que tem sido fundamental no transporte de passageiros no município.

“Estamos trabalhando para conseguir equipamentos de proteção e coletes de identificação para os nossos companheiros mototaxistas, pois sabemos que essa classe de trabalhadores precisa de nossa atenção, para continuarem trabalhando com segurança e tendo a sua renda”, afirmou ele.