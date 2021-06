Em busca por recursos, lideranças políticas de Xinguara se reunem com Giovanni Queiroz em Belém

O ex-deputado federal, Giovanni Queiroz, agora secretário Extraordinário de Produção Rural do Estado do Pará, assumiu a pasta já tendo o compromisso de trabalhar para atender as grandes demandas do estado, com ações que fortaleçam a cadeia do setor produtivo.

Uma de suas primeiras ações foi intermediar a destinação de recursos para a Emater, após ter apresentado ao governador Helder Barbalho, a importância de dar condições de trabalho que permitam o atendimento necessário para alavancar a produtividade do setor rural.

Giovanni tem recebido lideranças políticas para tomar conhecimento das necessidades dos municípios, o que lhe permite saber as realidades existentes ao longo de todo o estado, que tem um território bastante extenso.

Os vereadores Evaldo do Frigorífico (PTB), Adair Marinho (PDT) e Maurisan (PDT), juntamente com o secretario de meio ambiente de Xinguara, Dr. Clécio Witeck foram a Belém, onde se reuniram com Giovanni e apresentaram algumas reivindicações, buscando investimentos para o município de Xinguara, que é um município de forte influência econômica da região.