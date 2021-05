Prefeita Márcia Ferreira é destaque na região pelo ótimo exemplo de gestão

O município de Rio Maria tem se destacado na região Sul do Pará pelo trabalho que a Prefeita Márcia Ferreira vem desempenhando com a equipe de governo.

Com pouco mais de 100 dias de trabalho, Márcia vem fortalecendo a sua popularidade, pois vem cumprindo com suas promessas eleitorais dia após dia. Mesmo em tempos de pandemia, a nova prefeita vem trabalhando para que os riomarienses possam ter um município melhor de se viver.

Logo ao assumir, novas ruas foram abertas e canais receberam serviços de limpeza. Na garagem municipal, a frota recebeu identificação e máquinas foram concertadas. Na zona rural, serviços emergenciais foram executados, mesmo em época de chuvas, garantindo a trafegabilidade do produtor rural.

Outras frentes de serviços foram executadas neste período como a implantação da iluminação entre a Ponte do Rio Maria e o Frigorífico, reforma da feira coberta com a construção de Box, calçamento de ruas foram iniciados com bloquetes sextavados e oferta de mais de vinte cursos profissionalizantes em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural de Rio Maria.

Um lindo e moderno terminal rodoviário também está sendo construído no governo de Márcia Ferreira. Um sonho antigo do povo de Rio Maria está próximo de se realizar. A ordem de serviço para construção foi assinada e a construção está a todo vapor.

Outras obras já concluídas como a Escola Catete Pinheiro, Escola Expedito Ribeiro e o Ponto Alternativo de Vans estão prestes a ser inauguradas com a presença do Governador e diversas autoridades regionais. Estas conquistas também teve a influência de Márcia, uma vez que ela buscava recursos mesmo antes de se tornar prefeita do município.

Márcia tem mostrado um grande prestígio no meio político estadual. Ela tem como forte aliado o Governador Helder e diversos deputados que estão destinando emendas já neste início de mandato, como é o exemplo dos Deputados Cássio Andrade (PSB), Fábio Figueiras (PSB) e Miro Sanova (PDT).

A nova prefeita de Rio Maria está muito otimista com o trabalho que vem sendo feito em Rio Maria. “Todos os dias nós levantamos com o desafio que é de trabalhar pelo povo do nosso município, o nosso objetivo é construir uma nova história em Rio Maria. Estamos otimistas e confiantes que junto com a nossa equipe vamos desenvolver um belíssimo trabalho pela nossa gente.” finalizou Márcia.