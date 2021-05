Helder visita Xinguara e realiza ato de entrega de reforma da Escola Pedro Mota

O governador Helder Barbalho esteve em Xinguara nessa quinta-feira, 13, data de aniversário de emancipação do município, para realizar o ato de entrega da reforma da Escola de Ensino Médio Pedro Ribeiro Mota.

Acompanhado de secretários de estado e deputados, Helder foi recebido por alunos e professores que cortaram a faixa como ato de entrega da obra, tendo em seguida percorrido pelos corredores, tendo se dirigido à quadra poliesportiva da unidade escolar. O prefeito de Xinguara Dr. Moacir Faria, autoridades municipais, lideranças políticas e comunitárias, prestigiaram o evento, que transcorreu na parte da tarde.

Enquanto se dirigia em direção ao palco, o governador parou para cumprimentar e prestar solidariedade à mãe do jovem Matheus Gabriel, Zely Aparecida, que juntamente com um grupo de mulheres se manifestaram pacificamente vestidas de camisetas com pedido de justiça.

A reforma da Escola Pedro Mota custou aos cofres do estado R$ 3.033.924,56, numa estrutura que tem sete salas de aula climatizadas, auditório, sala de vídeo, laboratório de informática, sala para educação especial, uma quadra coberta e outros espaços que, segundo o governador, não deixa a deseja para nenhuma escola privada.

Ainda no decorrer do evento, o governador fez a entrega de mais de 40 cheques da primeira etapa do Programa Habitacional “Sua Casa”.

A agenda do governador nessa, quinta, começou na cidade de Rio Maria, onde também realizou o ato de entrega de reformas e inauguração de obras.