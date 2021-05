Neste mês de maio, paraense vai conviver com chuvas e calor

O mês de maio será de chuvas e, também, de calor no Pará. “As duas situações tendem a acontecer no Pará devido à grande dimensão continental do Estado”, confirmou nesta segunda-feira (3) o coordenador do Inmet / 2º Distrito de Meteorologia de Belém, José Raimundo Abreu de Sousa. “O Estado deve apresentar, ao norte, chuvas irregulares em quase todos os dias, onde deve concentrar-se os maiores acumulados. E, ao sul, mais seco com menores acumulados de chuvas. O calor vai aumentar, entretanto, no sul do Pará. A temperatura máxima deve variar entre os 35 ºc a 37.0ºc, enquanto que, no Norte, deve oscilar a temperaturas máximas em torno de 33.0ºc a 35.0ºC”, explicou.

Ou seja, disse, o paraense deve conviver com chuvas e calor. A maior parte das chuvas deverá ocorrer a partir das 15 horas, e à noite.

“A previsão ainda é de chuva para o mês de maio, mais notadamente na região Norte do Estado. Os maiores acumulados de chuvas devem acontecer no litoral até o Oeste do Estado. As chuvas deverão ser mais significativas em parte da região Norte, abrangendo o litoral do Nordeste, ilha do Marajó, Baixo Tocantins, Norte do Xingu, Tapajós. E envolvendo a capital e Região Metropolitana de Belém e alguns municípios e áreas arredores de Capitão Poço, Curuçá, Marapanim, Salinas, Bragança, Soure, Porto de Moz e Altamira, onde devem acontecer maiores totais pluviométricos mensais aproximados entre 300 a 400mm”, acrescentou.

“A previsão ainda é de chuva para o mês de maio, mais na região norte do Estado. Os maiores acumulados de chuvas devem acontecer no litoral até o oeste do Parrá, e envolvendo a Belém e região metropolitana e alguns municípios e áreas arredores de Capitão Poço, Curuçá, Marapanim, Salinas, Bragança, Soure, Porto de Moz e Altamira", diz José Raimundo Abreu de Sousa, do Inmet

Chuvas no norte do Estado com raios e trovoadas



“E vai diminuindo gradativamente em direção ao Tapajós, que ainda tem chuvas que devemos constatar nas cidades de Monte Alegre, Óbidos e Santarém e Belterra, com valores pluviométricos de 220 a 320mm”, afirmou o coordenador José Raimundo Abreu de Sousa. A região Sul do estado deve apresentar menores índices pluviométricos, por causa do início do período seco.

“Devemos verificar decréscimo das chuvas na cidade de Marabá até São Félix do Xingu, com totais pluviométricos entre 100 a 150mm. E menores índices que devemos constatar nas cidades de Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara e municípios circunvizinhos, que devem ficar entre 70 a 100mm”, lembra José Raimundo Abreu de Sousa.

Ele também destaca que as chuvas na região Norte do Estado devem ser, em sua maioria, acompanhadas de descargas elétricas (raios e trovoadas), devido à formação de nuvens carregadas cumulonimbus.

“O tempo predominante ao Norte do Estado será de céu parcialmente nublado pela manhã, com sol entre as nuvens, evoluindo para nublado a encoberto em alguns dias que acontecem chuvas. E, no Sul do Estado, tempo claro a parcialmente nublado na maioria dos dias, notadamente a partir de segunda quinzena”.