Vereadores do PDT de Xinguara conseguem um micro-ônibus para o município através de emenda parlamentar

No último dia 21 deste mês o deputado estadual Miro Sanova do PDT esteve visitando o município de Xinguara a convite dos vereador e presidente da Câmara Municipal de Xinguara Adair Marinho(PDT) e do vereador Maurizan(PDT).

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito municipal Dr. Moacir, que recepcionou a comitiva do deputado. Na reunião esteve se presente o secretário de esporte Gleivan da Silva, Coordenador de competições Werlesson (Nanim), e Assessor de Governo Edelton Régio.

Miro Sanova que é muito próximo de Dr. Moacir, na qual o prefeito foi durante muitos anos filiado ao PDT de Xinguara. Dr. Moacir foi o principal líder do partido que sempre elegeu vereadores e também tornou a sigla e o grupo como um dos principais no município de Xinguara.

Durante o encontro ficou decidido uma emenda parlamentar no valor de trezentos mil reais na qual será destinada na compra de um micro-ônibus que ficará de uso da secretaria de esporte do município de Xinguara. “Nós só temos a agradecer o empenho e a parceria do deputado estadual Miro Sanova, assim como os Vereadores Adair Marinho e Maurizan e também do assessor de governo Edelton Régio que não mediram esforços nesse projeto e que também estão desempenhando um ótimo trabalho por Xinguara. Disse Gleivan

O presidente da Câmara Municipal de Xinguara por sua vez se disse satisfeito pela vinda do deputado no município. “Miro Sanova é um deputado muito presente, não só em Xinguara, mas em todo Sul do Pará. Miro fez uma parceira juntamente com o prefeito municipal na aquisição de um micro-ônibus e também fará uma parceria com o governador Helder Barbalho para que possam firmar convênios de asfaltamento de ruas de nossa cidade e também de outras obras em nosso município. Estou muito contente com a vinda do deputado e sei que ele ainda ajudará ainda mais nossa cidade de Xinguara”. Finalizou Adair Marinho.

Miro Sanova que vem pela primeira a Xinguara tendo Dr Moacir como prefeito de Xinguara. “Estou muito feliz por hoje estar em Xinguara visitando meus amigos. Muito satisfeito em retornar a este município e ver meu companheiro de longas dadas prefeito desta cidade. Moacir que é além da política amigo pessoal, e tenho grande respeito e apreço. Hoje viemos trazer uma emenda parlamentar no valor de trezentos mil reais na qual ficou aqui decidido que será para compra de um micro-ônibus e destinada a secretaria de esporte. Espero que venha ajudar o município. Também iremos junto ao governador Helder firmar uma parceria com Xinguara para que possa firmar convênios para asfaltamento para ajudar o município de Xinguara”. Concluiu Miro Sanova.

Por sua vez o prefeito de Xinguara se sentiu bastante contente com a visita do deputado. “Satisfação hoje em receber meu amigo deputado Miro Sanova, na qual temos uma amizade de longas dadas. Agradecer pela emenda destinada hoje e também sei que Miro será um grande aliado junto ao governador Helder para que juntos possamos trabalhar juntos para melhorar ainda mais nosso município de Xinguara”. Finalizou Dr. Moacir.