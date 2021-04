Trabalhos dos vereadores Cleomar e Jacó geram conquistas de recursos para Xinguara

Ambos foram a Belém e com articulação junto aos deputados Gustavo Seffer (PSD) e Dr. Jaques Neves (PSC) prestam contas dos trabalhos e das solicitações feitas na capital, que resultaram na conquista de 01 ambulância no valor de R$ 190.000,00 e mais R$ 150.000,00 para recuperação de estradas vicinais.

Com a limitação de 1 milhão e meio de emenda parlamentar por ano, a ser distribuído para os 144 municípios paraenses, o deputado Gustavo Seffer disponibilizou boa parte desse valor para Xinguara, que somam R$ 340.000,00 neste ano de 2021. No ano passado, foram R$ 150.000,00 investidos na Saúde de Xinguara, por meio de emenda parlamentar.

Já o deputado Jaques Neves, por meio de solicitações do vereador Cleomar da Vale, tem atendido as demandas, onde já vem servindo a população por meio de repasses para o município, R$ 150.000,00 em 2020, uma ambulância e atendimentos de serviços na área da saúde, além da aquisição de uma retroescavadeira para o Distrito de São José do Araguaia.

Dentre as solicitações do vereador Cleomar ao deputado Jaques Neves para este ano, tem a aquisição de um veículo para o Conselho Municipal de Educação, órgão responsável direto pelo controle e fiscalização da educação no município de Xinguara.

Os serviços solicitados pelo vereador Cleomar junto ao deputado Jaques tem chegado à população do Distrito São José do Araguaia com atendimentos, na área da saúde, numa unidade móvel que foi adaptada num ônibus com serviços médicos em parceria com o Instituto Servir Amazônia – ISAM, onde serão ofertados exames de diagnose médica de Mamografia, PCCU, Teste Rápido e Qualitativo de PSA e Eletrocardiograma.