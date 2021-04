Xinguara segue como referência regional no enfrentamento a Covid-19

Covidario montado no hospital municipal pela secretaria de saúde para receber pacientes com a Covid-10

O enfrentamento a Covid-19 tem sido a principal missão do poder público há cerca de 400 dias, com ações de combate a um inimigo invisível e de alto poder de destruição. Prova disso é o número de pessoas que foram acometidas por este mal e as milhares que perderam suas vidas, com intensa luta de profissionais da saúde que incansavelmente estão na linha de frente em busca da preservação da vida.

Em Xinguara, os trabalhos de atendimento às vítimas do Novo Coronavírus se tornaram referência na região sudeste e, intensificados, estão fazendo a diferença com atenção básica aos pacientes.

O secretário de Saúde do município, Yparaguassu Remídio, tem tido o cuidado de fazer um trabalho atencioso à população e traz, por meio de entrevista ao Folha Ativa, esclarecimentos de como estes trabalhos estão sendo desenvolvidos.

FOLHA ATIVA: Secretário, a Covid-19 é uma realidade para todos os municípios, mas como tem sido o enfrentamento em Xinguara?

Dr. Yparaguassu, secretário de Saúde de Xinguara

YPARAGUASSU: O município de Xinguara Xinguara não é diferente de qualquer outro município de nosso país. Estamos em uma batalha muito grande, mas graças a Deus com o apoio de todos os servidores e do nosso gestor Dr. Moacir, estamos com uma estrutura quase perfeita, na qual estamos conseguindo dar total suporte a população de Xinguara. Estamos tendo dificuldades em relação a alguns exames, mas estamos conseguindo sobressair diante dessa situação. Xinguara hoje conta com uma equipe de três médicos, estagiários, oito enfermeiras Padrão e toda uma equipe técnica dando total suporte a esses profissionais.

Folha Ativa: Das medidas tomadas, qual tem sido a mais eficaz para tentar evitar um colapso na saúde do município?

YPARAGUASSU: A medida mais eficaz que estamos tomando frente a essa pandemia é o tratamento precoce. Nós não precisamos fazer exames, somente com os dados clínicos e uma boa avaliação dos médicos do covidário nós já fazemos a distribuição da medicação. Nós trabalhamos com a prevenção não deixamos a doença se alastrar, assim a doença não compromete o paciente. Essa nova cepa que está na região ela compromete o paciente em até cinco dias, podendo a comprometer com mais de 50% do comprometimento pulmonar. Agente iniciando o tratamento antes, estaremos evitando que a doença desenvolva mais rápida no paciente.

Folha Ativa: Como tem sido esses últimos dias?

YPARAGUASSU: Agradeço a compreensão de toda população de Xinguara diante desses desafios e graças a Deus os números em nossa cidade estão caindo, mas já chegamos dias de atender no covidário duzentos e quarenta e oito pessoas e de ter mais de cento e setenta casos positivos. Graças a Deus hoje estamos na média de setenta e dois pacientes que estão iniciando o tratamento, estamos registrando uma grande queda.

Ainda estamos preocupados porque tivemos o feriado da semana santa e que pode refletir nesses dias seguintes. A vacinação estaremos retomando, porque dependemos muito do governo federal, quando o governo libera as vacinas nós liberamos para a população, acreditamos que nesses quinze dias nós já fascinamos um grupo da idade dos 50 anos para cima e alguns prioritários. Sendo assim já teremos vacinado 40% da nossa população, e acreditamos que quando chegar a esse nível poderemos respirar melhor a alegria da diminuição do vírus. As pessoas que mais sofreram com essa pandemia foram os grupos de riscos e pessoas acima de 50 anos. Então com a ajuda de Deus nesses 60 a 90 dias teremos vencido a Covid-19

Sobre as despesas no enfrentamento a Covid-19, o secretário apresentou os dados onde constam os detalhes de recursos recebidos pelo município no ano de 2020 num total de sete milhões novecentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta reais e setenta e sete centavos, enquanto que nestes três primeiros meses deste ano, apenas trezentos e oitenta e três mil e trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos, sendo considerado bem abaixo proporcionalmente a cada mês do ano passado, se comparado inclusive com um número bem maior de atendimentos realizados.

Veja abaixo o quadro Demonstrativo de recursos e despesas.