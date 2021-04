Trabalho do legislativo garante recursos ao Município de Xinguara

Nesta terça-feira, 13, o Vereador Jacó (PSD) esteve em Brasília, em reunião junto ao Deputado Federal Joaquim Passarinho (PSD-PA), com o objetivo de concluir uma série de solicitações para obtenção de recursos para o Município de Xinguara. As negociações ocorrem desde ao ano passado, e objetivam a promoção de melhorias para áreas como Saúde, Educação e infraestrutura.

Após o encontro, o Deputado destinou a Xinguara repasses, em valores aproximados, de R$ 450 mil reais para instalação de Hospital veterinário - para o Curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, R$ 500 mil reais para investimentos em Saúde pública municipal, para aquisição de ambulâncias ou construção de Unidade de Saúde, R$ 680 mil para construção de Quadra Poliesportiva, além de outros investimentos, como aquisição de Caminhão Caçamba para a Secretaria de Obras. A soma dos investimentos se aproxima da casa de 2 milhões de Reais.

Importante atribuição do trabalho do Poder legislativo Municipal, a Busca de recursos através de Emendas Parlamentares é fundamental para o desenvolvimento do município. Segundo o vereador Jacó, tais conquistas para o município de Xinguara são de grande valia e recompensam o esforço da Câmara de Vereadores de Xinguara, além de oferecer benefícios muito importantes à população. Para o Deputado Joaquim Passarinho, é uma honra poder retribuir, com essa iniciativa, a confiança da população xinguarense em seu trabalho. (Por ASCOM-CMX)