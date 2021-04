Dr. Jairinho: um histórico de agressões e corrupção

Preso na manhã desta quinta-feira (8) sob a suspeita de matar o enteado Henry Borel, de 4 anos, o vereador e, agora, ex-Solidariedade Jairo Souza Santos Junior (Dr. Jairinho) possui uma longa e consolidada carreira política da mesma maneira que coleciona notáveis envolvimentos com a corrupção e outros históricos de agressões.

Natural de Bangu, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, se inspirou no pai (um coronel da Polícia Militar e deputado estadual) ao se envolver na política. Os trabalhos de campanha foram feitos com sucesso, já que se tornou o vereador mais votado, em 2004, pelo Partido Social Cristão (PSC).

Máfia dos ônibus

E, assim como o pai - que foi preso e denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por corrupção, sob acusação de ter recebido, pelo menos, R$1,9 milhão de propina -, Dr. Jairinho teve sua passagem em caminhos igualmente duvidosos.

Foi alvo de investigação pela suspeita de ter recebido dinheiro de uma “caixinha da propina” da máfia dos ônibus na cidade. Seu nome foi citado por Lelis Teixeira, ex-dirigente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), um sindicato da categoria, em delação premiada. O esquema em questão rendeu prejuízos de R$120 milhões e impactou no aumento do valor da passagem no Estado.

Reprodução/Câmara Municipal do Rio de Janeiro