Governo começa a pagar segunda etapa do Renda Pará; saiba se você pode receber

Nesta segunda-feira (15), os nascidos em fevereiro começam a receber a segunda remessa de R$ 100 do Programa Renda Pará. Os beneficiários podem se dirigir a qualquer agência do Banpará para ter acesso ao auxílio, criado pelo Governo do Pará, com o objetivo de ajudar a minimizar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19.

O atendimento será realizado das 8h às 15h em agências de Belém, sendo das 8h às 9h para o grupo de risco e das 9 ‪às 14h, para beneficiários do Renda Pará e demais serviços bancários. A partir das 14h, o atendimento é exclusivo para beneficiários do programa. O usuário deve apresentar documento de identificação original com foto, CPF, NIS e cartão do Programa Bolsa Família.

A autônoma Natasha Valera mora em Belém e deve receber os R$ 100 no próximo mês. "Esse auxilio contribui muito, principalmente na questão da alimentação. Como trabalho vendendo comida na rua e a situação ficou difícil, o dinheiro que recebi ano passado me ajudou a pagar o aluguel de onde moro com minha filha", conta.

Para agilizar o saque, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que detém a base de dados de todos os assistidos pelo Bolsa Família em território paraense, encaminhou as informações diretamente ao Banco do Estado - de forma que não fosse necessário cadastro prévio para receber o beneficio.

De acordo com o titular da Seaster, Inocencio Gasparim, o objetivo do programa, regulamentado por meio de lei estadual, visa amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19 para as famílias com menor renda. De acordo com o cronograma, os pagamentos, que iniciaram no dia 11 deste mês, serão feitos até 19 de abril.

"No Pará, quase 1 milhão de pessoas estão cadastradas no Bolsa Família, cerca de 300 mil tem renda familiar por pessoa de até 180 reais e, aproximadamente, 600 mil possuem renda abaixo de oitenta reais, por isso, o Renda Pará, criado pelo governo do Estado, é uma ferramenta também de reforço a população de maior vulnerabilidade, tendo em conta a crise gerada pela pandemia", informa o secretário.

Benefício - O Programa Estadual Extraordinário de Renda, o Renda Pará, foi sancionado pelo governador Helder Barbalho em 20 de novembro de 2020. Foram destinados R$ 100 milhões para atender as famílias cadastradas. No primeiro ano, foram 736.813 beneficiários, sendo que para cada pessoa beneficiada foi pago o valor de R$ 100 em cota única, por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará).

Calendário de pagamento da segunda etapa do "Renda Pará":

Aniversário / Data de pagamento

- Janeiro: 11 e 12 de março

- Fevereiro: 15 e 16 de março

- Março: 17 e 18 de março

- Abril: 19 e 22 de março

- Maio: 23 e 24 de março

- Junho: 25 e 26 de março

- Julho: 01 e 05 de abril

- Agosto: 06 e 07 de abril

- Setembro: 08 e 09 de abril

- Outubro: 12 e 13 de abril

- Novembro: 14 e 15 de abril

- Dezembro: 16 e 19 de abril.