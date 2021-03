Forças de segurança estarão nas ruas fiscalizando o cumprimento das novas medidas de combate à Covid-19 no Pará

As forças de segurança pública do Pará estarão nas ruas a partir desta quarta-feira (3) reforçando a fiscalização das novas medidas anunciadas nesta terça-feira pelo Governo do Estado.Os agentes estarão nas ruas para evitar aglomerações com mais de dez pessoas, além da realização de festas e vendas de bebidas alcoólicas após as 18h.

O decreto será publicado nesta quarta-feira (3) e, inicialmente, deverá durar por sete dias, mas será avaliado.