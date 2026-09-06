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‘Bomba atômica’ e ‘silêncio’: imprensa internacional repercute crise no STF

Jornais e agências estrangeiras destacaram o conflito entre Alexandre de Moraes e André Mendonça e as suspeitas envolvendo o caso Banco Master.

06/09/2026 10h12
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Agencia Brasil
‘Bomba atômica’ e ‘silêncio’: imprensa internacional repercute crise no STF

Nesta sexta-feira (5), a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou destaque na imprensa internacional, com veículos de diferentes países repercutindo o conflito entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. As reportagens também deram atenção às suspeitas envolvendo Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e aos desdobramentos da investigação.

O jornal argentino La Nación publicou uma reportagem com o título “A crise no Supremo Tribunal Federal se agrava, e Lula pede uma investigação transparente”. O veículo destacou a cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que as acusações sejam investigadas sem que ninguém seja protegido.

A publicação também citou o pedido de Moraes para que o STF abra uma investigação contra Mendonça, feito na quinta-feira (4), em mais um capítulo do conflito dentro da Corte.

A agência Associated Press também repercutiu o caso e lembrou que Moraes foi relator do processo que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. Segundo a agência, o ministro agora está “sob fogo cruzado” diante das suspeitas de ligação com Daniel Vorcaro, apontado como responsável pelo Banco Master, investigado por uma suposta fraude financeira de grandes proporções.

A agência espanhola EFE destacou o contra-ataque de Moraes contra Mendonça. Com o título “Um contra-ataque do ministro Moraes agrava a crise no Supremo Tribunal Federal”, a reportagem classificou como uma aparente retaliação a iniciativa do ministro de acusar o colega de falta de probidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade.

O jornal espanhol El País, por sua vez, chamou atenção para o silêncio de Moraes diante das recentes revelações. O veículo classificou o momento como uma “bomba atômica”, principalmente pela proximidade com o primeiro turno das eleições, e descreveu o embate entre os dois ministros como uma “luta silenciosa pelo poder” dentro do Supremo.

Crise no Supremo

A crise ganhou força após um relatório da Polícia Federal apontar trocas de mensagens e ao menos seis encontros entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O conflito aumentou depois que Moraes apontou “fortes indícios” de que André Mendonça teria cometido abuso de autoridade, crime de responsabilidade e improbidade administrativa durante a condução das operações Sem Desconto e Compliance Zero.

Mendonça, por sua vez, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal e pediu que o caso fosse analisado pelo plenário do STF.

Em meio ao embate, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a nulidade dos atos praticados por Mendonça. Moraes também pediu a abertura de uma investigação contra o ministro no inquérito das Fake News.

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, retirou as acusações contra Mendonça e determinou que o caso fosse analisado pela Presidência da Corte.

Fachin deu cinco dias úteis para que Mendonça, Moraes, a PGR e a Polícia Federal apresentem informações sobre as acusações e os fatos que envolvem o caso.

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