Quatro homens são presos durante investigação sobre desaparecimento em Nova Ipixuna

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta sexta-feira (4), quatro mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão domiciliar no município de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna, com apoio da Delegacia de Homicídios (DH) de Marabá e da Guarda Civil de Marabá (GCM), que empregou cães de faro durante as diligências.

As investigações tiveram início após o desaparecimento de Rafael Silva Aguiar, ocorrido no dia 10 de julho de 2026, em Nova Ipixuna. Segundo a Polícia Civil, os quatro presos são investigados por possível envolvimento no desaparecimento.

Ainda conforme as investigações, os suspeitos também teriam envolvimento com facções criminosas e com o tráfico de drogas no município. A principal linha investigativa aponta que o desaparecimento pode ter sido motivado por uma disputa de território relacionada ao comércio de entorpecentes na cidade.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam vários tabletes de maconha, centenas de munições de diversos calibres, um cofre contendo armas, munições e dinheiro, dezenas de pacotes de crack preparados para venda e dezenas de papelotes de cocaína.

Também foram apreendidos diversos aparelhos celulares, agendas com anotações relacionadas à traficância, incluindo registros de valores e nomes, além de um veículo VW Voyage.

As diligências investigativas continuam com o objetivo de localizar Rafael Silva Aguiar, esclarecer integralmente as circunstâncias de seu desaparecimento e reunir novas informações sobre a possível rede de tráfico de drogas ligada às facções criminosas.