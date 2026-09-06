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Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição na zona rural de Altamira

Segundo informações preliminares, o corpo pode ser de Marcelo Costa, natural de Rondon do Pará

06/09/2026 10h02
Por: Gesiel Teixeira
Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição na zona rural de Altamira

Um corpo do sexo masculino foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde desta sexta-feira (4), no Travessão do Espelho, na região do Assurini, zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará.

Equipes da polícia foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e iniciar a apuração do caso.

Segundo informações preliminares, o corpo pode ser de Marcelo Costa, natural de Rondon do Pará. Conforme informações divulgadas imprensa local, um familiar teria feito um reconhecimento inicial da possível vítima pelas vestimentas.

Apesar do reconhecimento, a identidade do homem ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades. A identificação deverá ser determinada após a realização de exames periciais.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar

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