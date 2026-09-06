Motociclista morre após acidente de trânsito em Tucumã

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Um motociclista de 22 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na tarde de sexta-feira (4), em Tucumã, no sul do Pará. A colisão aconteceu por volta das 17h40, na rua Jasmim do Cerrado, no bairro Monte Castelo.Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Thiago Mendes Rodrigues, que conduzia uma motocicleta Lander preta. Ele teria atingido uma Honda Biz branca, conduzida por Dhefferson Rodrigues Oliveira, de 29 anos, que estava acompanhado da esposa e de uma criança.
Ainda conforme o relato policial, após a colisão, Thiago perdeu o controle da motocicleta e atingiu uma caminhonete. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.
A equipe médica confirmou a morte do motociclista ainda no local. A Polícia Civil de Tucumã também esteve na área para acompanhar a ocorrência e iniciar os procedimentos necessários.
As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das demais pessoas envolvidas na colisão.
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