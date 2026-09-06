Monday, 07 de September de 2026 04:54
(94) 992310757
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (94) 992310757
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
25°

Parcialmente nublado

Xinguara, PA

Dólar com.

R$ 5,12

Euro

R$ 5,95

  • Política
  • Esportes
  • Cidades
  • Educação
  • Economia
  • Concursos
  • Tecnologia
  • Polícia
  • Internacional
  • Saúde
Últimas notícias
BrasilPresidente do STF diz que gravidade dos fatos não autoriza atalhosBrasil‘Bomba atômica’ e ‘silêncio’: imprensa internacional repercute crise no STFPolíciaQuatro homens são presos durante investigação sobre desaparecimento em Nova IpixunaPolíciaCorpo é encontrado em avançado estado de decomposição na zona rural de AltamiraBrasilFachin intervém na crise entre Moraes e Mendonça no STF
JatnNet
JatinNet
Polícia JUSTIÇA

Disputa por área de 12 mil hectares avança para reintegração de posse em Marabá

O complexo possui aproximadamente 12,2 mil hectares e é formado pelas fazendas Mutamba, Balão e Castanhal João Lobo.

06/09/2026 09h53
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Portal Debate
Disputa por área de 12 mil hectares avança para reintegração de posse em Marabá

A Justiça marcou para terça-feira (8/9) o início da reintegração de posse do Complexo Mutamba, localizado na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. A operação, entretanto, poderá ser adiada após pedidos apresentados pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e por representantes das famílias que ocupam a área.

O complexo possui aproximadamente 12,2 mil hectares e é formado pelas fazendas Mutamba, Balão e Castanhal João Lobo. A área é alvo de uma disputa fundiária que se arrasta há mais de duas décadas e envolve diferentes associações de trabalhadores rurais.

A ordem foi expedida pelo juiz Aidison Campos Sousa, titular da Vara Agrária de Marabá, dentro do processo de cumprimento de sentença que reconheceu o direito possessório do espólio do pecuarista Aziz Mutran Neto.

Em agosto de 2025, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) rejeitou, por unanimidade, os recursos apresentados pelas associações de agricultores e manteve a sentença favorável ao espólio. O acórdão considerou comprovadas a posse anterior da área e a ocorrência de ocupação irregular.

Operação teria apoio de forças de segurança

O planejamento inicial prevê a participação de oficiais de Justiça, do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Científica e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac).

A decisão proíbe a presença de seguranças particulares armados durante a operação. O espólio responsável pela área deverá fornecer transporte e apoio logístico para a retirada das famílias, dos animais e dos pertences. As construções também não poderão ser destruídas antes da conclusão da desocupação.

Polícia Militar solicita mudança para novembro

Após a definição da data, o Comando-Geral da Polícia Militar encaminhou um documento à Justiça solicitando que a reintegração seja transferida para novembro de 2026. A corporação alegou que precisa realizar levantamentos de inteligência, reconhecimento do terreno e dimensionamento dos recursos humanos e logísticos necessários.

A PM também informou que enfrenta limitações de efetivo durante setembro e outubro por causa das operações relacionadas ao feriado da Independência, às eleições de 2026 e ao Círio de Nazaré.

O Ministério Público do Pará também pediu a alteração da data e a realização de uma nova audiência interinstitucional para definir as medidas de segurança e assistência. A Defensoria Pública, por sua vez, solicitou a suspensão da desocupação até que sejam comprovadas alternativas de acolhimento ou a concessão de aluguel social às famílias.

A Associação dos Agricultores Bom Futuro de Marabá e Região pediu prazo adicional de 120 dias, citando o andamento de um procedimento administrativo para possível desapropriação do imóvel e a necessidade de ampliar as medidas de proteção social.

Caso já passou pelo STF

Em 2024, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu uma ordem anterior de reintegração para que fossem cumpridas as regras estabelecidas para desocupações coletivas, como inspeção judicial, audiência de mediação e participação dos órgãos assistenciais.

Uma nova suspensão ocorreu em 2025, mas foi posteriormente revogada. Zanin considerou que as exigências previstas pela ADPF 828 haviam sido atendidas. A Primeira Turma do STF manteve esse entendimento por unanimidade em dezembro daquele ano.

Até a consulta realizada neste sábado (5/9), os registros públicos confirmavam que a operação havia sido inicialmente marcada para o dia 8, mas também mostravam solicitações posteriores para o adiamento. A nova data dependerá de manifestação da Vara Agrária de Marabá sobre os pedidos apresentados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
PERIGO Justiça restringe circulação de carretas nas pontes de Marabá e cobra plano do DNIT
TRAGÉDIA Acidente na BR-230 deixa uma mulher morta no sudeste do Pará
POLICIA PRF apreende em Marabá uma tonelada de cocaína que iria para a Europa
POLICIA Polícia desarticula grupo criminoso após desaparecimento de jovem em Parauapebas
Sobre o município
Notícias de Marabá - PA
JatnNet
Xinguara, PA
Atualizado às 03h16
25°
Parcialmente nublado

Mín. 23° Máx. 35°

25° Sensação
0.97 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/09)

Mín. 24° Máx. 37°

Tempo nublado
Wednesday (09/09)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
promoção
Mais lidas
1
Polícia - Há 19 horas atrás Quatro homens são presos durante investigação sobre desaparecimento em Nova Ipixuna Mandados de prisão e busca foram cumpridos por equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil de Marabá; drogas, munições, armas, celulares e veículo foram apreendidos
2
Polícia - Há 19 horas atrás Disputa por área de 12 mil hectares avança para reintegração de posse em Marabá
3
Brasil - Há 19 horas atrás ‘Bomba atômica’ e ‘silêncio’: imprensa internacional repercute crise no STF
4
Brasil - Há 19 horas atrás Presidente do STF diz que gravidade dos fatos não autoriza atalhos
5
Política - Há 19 horas atrás Motociclista morre após acidente de trânsito em Tucumã
promoção
promoção
promoção
Municípios
Nova Ipixuna - PA Quatro homens são presos durante investigação sobre desaparecimento em Nova Ipixuna
Altamira - PA Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição na zona rural de Altamira
Tucumã - PA Motociclista morre após acidente de trânsito em Tucumã
Marabá - PA Disputa por área de 12 mil hectares avança para reintegração de posse em Marabá
promocão
Anúncio
Enquete
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Xinguara Ativa - Todos os direitos reservados