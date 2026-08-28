Operação federal flagra extração ilegal de ouro em Curionópolis e Eldorado dos Carajás

Foram destruídos 26 motores estacionários, duas escavadeiras e 12 acampamentos. Também foram inutilizados cerca de 7 mil litros de óleo diesel. Uma arma de fogo, duas motosserras e três motocicletas foram encontradas durante a fiscalização.

Segundo os órgãos envolvidos, além de localizar e interromper novas frentes de garimpo, o trabalho busca conter a degradação da floresta e evitar que a atividade continue comprometendo igarapés e rios da bacia do Itacaiúnas. O monitoramento continua em outros pontos do território de Carajás.