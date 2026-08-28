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Operação federal flagra extração ilegal de ouro em Curionópolis e Eldorado dos Carajás

Armas e maquinários foram apreendidos. Fiscalização encontrou danos ambientais em Curionópolis e Eldorado do Carajás. Ação reuniu PF, Ibama, ICMBio e Força Nacional.

28/08/2026 18h05
Por: Gesiel Teixeira Fonte: G1
Operação federal flagra extração ilegal de ouro em Curionópolis e Eldorado dos Carajás

Uma operação federal contra o garimpo ilegal identificou novas áreas de extração de ouro em Curionópolis e Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. Maquinários e armas foram apreendidos ou inutilizados.

Em um dos locais, o garimpo avançou às margens de rios e chegou a áreas localizadas abaixo de grandes linhas de transmissão de energia. A fiscalização encontrou escavações, terra remexida e grandes áreas alagadas em pontos antes ocupados por floresta.

A operação reuniu Polícia Federal, Ibama, ICMBio e Força Nacional, foi divulgada na quarta (26) e faz parte de uma nova etapa da Operação Extractio II. A degradação foi localizada durante o mapeamento de novos pontos de extração ilegal de ouro na região de Carajás no sábado (22) e também na terça-feira (25).

Em Curionópolis, a fiscalização se concentrou em uma área às margens do Rio Novo e do Rio Sereno, além de outros cursos d’água importantes para comunidades da região. Segundo os órgãos federais, foram encontrados danos ambientais provocados pela extração mineral.

Uma das situações que chamou atenção das equipes foi a presença de garimpo em áreas localizadas logo abaixo de linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional. Segundo os órgãos envolvidos, o mapeamento mostrou que essa não é uma situação isolada e que garimpos têm sido identificados sob essas estruturas em diferentes pontos da região.

Já na área rural de Eldorado do Carajás, próxima à Vila 17 de Abril, os agentes encontraram uma grande área de extração ilegal de ouro e estruturas improvisadas usadas pelos trabalhadores. As duas ações resultaram na desativação de grande parte da estrutura usada nos garimpos.

Foram destruídos 26 motores estacionários, duas escavadeiras e 12 acampamentos. Também foram inutilizados cerca de 7 mil litros de óleo diesel. Uma arma de fogo, duas motosserras e três motocicletas foram encontradas durante a fiscalização.

Segundo os órgãos envolvidos, além de localizar e interromper novas frentes de garimpo, o trabalho busca conter a degradação da floresta e evitar que a atividade continue comprometendo igarapés e rios da bacia do Itacaiúnas. O monitoramento continua em outros pontos do território de Carajás. 

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