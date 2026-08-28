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Festa de aniversário termina com prisão de seis pessoas no sul do Pará

Operação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu armas, munições, drogas e veículos durante a ação; grupo é investigado por possível ligação com crimes na região

28/08/2026 18h02
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Roma News
Festa de aniversário termina com prisão de seis pessoas no sul do Pará

Uma festa de aniversário terminou com seis pessoas conduzidas à delegacia durante uma operação das polícias Civil e Militar, na noite de quinta-feira (27), em Tucumã, no sul do Pará. Três homens e três mulheres foram levados para prestar esclarecimentos.

Durante a ação, os agentes apreenderam um revólver, uma pistola, munições, drogas, celulares e uma balança de precisão. Também foram recolhidos veículos que estavam relacionados à ocorrência, entre eles motocicletas e um carro.

De acordo com as investigações, os envolvidos são suspeitos de ter alguma relação com crimes registrados em Tucumã e em Ourilândia do Norte. A possível participação do grupo nos delitos ainda é apurada pelas autoridades.

A operação foi realizada de forma integrada pelas duas forças de segurança. O material apreendido foi encaminhado para a unidade policial, onde deve passar por análise e servir de apoio às investigações.

Os seis conduzidos foram apresentados à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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