Irmãos acusados de duplo homicídio são presos no sudoeste do Pará

Os irmãos acusados de assassinar dois outros irmãos foram presos nesta quinta-feira (27), pelas Polícias Civil e Militar, no município de Anapu, no sudoeste do Pará. Contra os acusados havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

O crime ocorreu no dia 22 de agosto, na zona rural de Melgaço, na comunidade Nossa Senhora da Conceição, às margens do rio Pracupijó. Segundo as informações apuradas até o momento, as vítimas teriam sido assassinadas após uma suposta confusão durante um torneio de futebol.

Os suspeitos foram localizados por policiais enquanto caminhavam em atitude considerada suspeita pela PA-167, em Anapu. Durante a abordagem, foi constatado que havia contra eles mandados de prisão preventiva relacionados à investigação do duplo homicídio.

Após a prisão, os dois foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Anapu, onde foram realizados os procedimentos legais. Segundo a polícia, foram utilizadas algemas durante a condução para garantir a segurança dos agentes e dos próprios presos.

As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.