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Militares do Nepal resgatam 350 pessoas presas em túnel após avalanche

Operação ocorreu nesta quinta-feira (27) em meio a fortes inundações; equipes ainda trabalham para retirar cerca de 100 pessoas que permanecem no local.

28/08/2026 17h50
Por: Gesiel Teixeira Fonte: G1
Militares do Nepal resgatam 350 pessoas presas em túnel após avalanche

Militares do Nepal resgataram, nesta quinta-feira (27), cerca de 350 pessoas que estavam presas em um túnel de uma usina hidrelétrica após uma avalanche e fortes inundações atingirem a região de Bhotekoshi, no distrito de Rasuwa.

As informações foram divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro do Nepal, que também publicou imagens da operação de resgate. Segundo o governo, trabalhadores e moradores estavam presos no túnel da Usina Hidrelétrica do Trishuli Superior desde o início das inundações.

A operação foi realizada em condições consideradas extremamente perigosas. As equipes precisaram enfrentar o mau tempo e o avanço rápido das águas para conseguir chegar até as pessoas que estavam isoladas.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro afirmou que a situação vinha causando grande preocupação desde quarta-feira (26), devido à dificuldade de acesso ao local.

Após horas de trabalho, uma equipe do Exército conseguiu retirar com segurança cerca de 350 trabalhadores e moradores que estavam presos no túnel.

Cerca de 100 pessoas ainda estão presas

Apesar do avanço no resgate, aproximadamente 100 pessoas ainda permanecem presas no local, segundo as autoridades nepalesas.

As equipes militares continuam trabalhando para retirar os demais trabalhadores e moradores em segurança. As condições climáticas e o volume das águas dificultam o acesso e aumentam os riscos para os socorristas.

Tragédia deixou centenas de mortos

As avalanches e inundações que atingiram a região provocaram uma grande tragédia no Nepal. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, mais de 350 pessoas morreram e cerca de 1.500 estão desaparecidas.

As equipes de emergência permanecem mobilizadas na busca por sobreviventes e na retirada de pessoas que continuam isoladas em áreas atingidas.

O governo segue acompanhando a situação e informou que os esforços de resgate continuarão enquanto houver possibilidade de localizar e retirar pessoas com vida.

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