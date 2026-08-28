Empresário que tentou matar esposa com medicamentos e gás é condenado no Pará

O Tribunal do Júri de Belém condenou, na madrugada desta sexta-feira (28), o empresário Noypablo Seboray Ferreira de Souza Soberay a 15 anos de prisão pela tentativa de feminicídio contra a própria esposa, Andrea Lopes da Costa. O julgamento começou na quinta-feira (27), no Fórum Criminal de Belém, e terminou durante a madrugada.

Os jurados reconheceram, por maioria dos votos, que Noypablo foi o autor dos atos executórios para matar a esposa. Como a vítima sobreviveu, o crime não chegou a ser consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

A pena foi fixada em 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Crime teria sido planejado por dinheiro

O caso aconteceu em 17 de novembro de 2024, em Belém. Segundo as investigações apresentadas durante o julgamento, o empresário teria planejado a morte da esposa com a ajuda de Anna Paula Cabral Batista, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal.

A acusação sustentou que a motivação seria financeira. O objetivo, conforme a tese apresentada pelo Ministério Público e pela assistência de acusação, seria permitir que o empresário ficasse com recursos e patrimônio ligados à esposa, incluindo a empresa.

Durante o julgamento, o promotor de Justiça Nadilson Portilho Gomes sustentou que o acusado teria utilizado diferentes estratégias para tentar provocar a morte da vítima.

Medicamentos e gás de cozinha

Uma das estratégias apontadas pela acusação envolveu a administração de medicamentos para deixar Andrea sonolenta. A intenção, segundo o Ministério Público, seria fazer com que ela perdesse a capacidade de conduzir o veículo e sofresse um acidente.

Outra tentativa teria envolvido gás de cozinha colocado no porta-malas do carro da vítima, em uma ação que, segundo a acusação, buscava simular um acidente.

Apesar das tentativas, Andrea sobreviveu.