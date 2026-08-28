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Política ELEIÇÕES 2026

TSE aprova forças federais para reforçar segurança das eleições em cinco estados

O reforço é solicitado quando a estrutura policial local é considerada insuficiente para assegurar a normalidade da votação.

28/08/2026 17h45
Por: Gesiel Teixeira Fonte: TSE/JUS
TSE aprova forças federais para reforçar segurança das eleições em cinco estados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, na sessão administrativa desta quinta-feira (27), o envio de forças federais para reforçar a segurança e garantir a ordem pública em mais de uma centena de municípios do Tocantins, Piauí, Ceará, Acre e Rio de Janeiro durante o primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro.

Os ministros autorizaram requerimentos previamente aprovados pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e pelos governos estaduais, permitindo a atuação da força federal, inclusive nas capitais Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Rio Branco (AC), em aldeias indígenas, municípios distantes, regiões de fronteira e localidades ribeirinhas.

As forças federais são compostas de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Por essa razão, cabe ao Plenário do TSE apenas aprovar ou não a necessidade do apoio. Em seguida, os pedidos aprovados são encaminhados ao Ministério da Defesa, que se encarrega do planejamento e da execução das ações das Forças Armadas. 

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