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Novo bairro planejado amplia opções para morar, investir e empreender em Xinguara

A Brasil Terrenos amplia sua atuação na cidade com um novo bairro planejado, que reúne infraestrutura completa, localização estratégica e condições facilitadas.

27/08/2026 12h24 Atualizada há 2 dias
Por: Gesiel Teixeira Fonte: assessoria de comunicação
Novo bairro planejado amplia opções para morar, investir e empreender em Xinguara

A Buriti Empreendimentos agora se chama Brasil Terrenos. A urbanizadora vai lançar um novo projeto na cidade no próximo dia 9 de setembro: o Residencial Jardim Ipiranga II. Trata-se de um bairro planejado que pretende levar qualidade de vida e localização privilegiada aos futuros moradores.

O foco da Brasil Terrenos é levar desenvolvimento urbano para os mais diversos pontos do país, e acontece o mesmo com Xinguara. Preocupada com o crescimento da cidade, a empresa investiu na criação de uma nova etapa de um bairro que foi sucesso de vendas para lançar neste mês de setembro.

O Jardim Ipiranga II possui infraestrutura completa, com pavimentação com meio-fio, rede de água, rede de esgoto, rede elétrica com iluminação pública em LED, rede de drenagem pluvial e sinalização. Além dos itens de construção de alta qualidade, o outro chamariz do empreendimento são as condições facilitadas de pagamento. Contando com entrada facilitada e parcelamento direto com a empresa, sem burocracia.

O empreendimento é composto por 927 terrenos, divididos em 741 residenciais e 186 comerciais, com metragem a partir de 200 m². A pretensão é garantir o interesse de grupos distintos, como quem busca morar, investir ou empreender em Xinguara. O empreendimento é composto por terrenos planos, localizados na parte alta da cidade, com excelente ventilação e vista panorâmica para as serras locais. 

Localização como diferencial

O Jardim Ipiranga II tem como um dos pontos fortes a sua localização estratégica. Fica na região mais desejada da cidade, com acesso facilitado ao centro e vizinha do Jardim Tropical, um bairro já consolidado. Além de ter proximidade com diversos comércios relevantes, como supermercados, farmácias e escolas.  

O bairro oferece o privilégio de morar na parte mais alta de Xinguara sem abrir mão da conveniência de ficar perto de tudo o que a sua rotina exige. Com saída direta pela Avenida dos Ipês, os moradores chegam em poucos minutos ao Atacadão Macre, ao Parque de Exposições e à rodovia BR-155. É a mistura ideal entre a tranquilidade e a segurança para quem quer investir na região que mais cresce e se valoriza em Xinguara.

Campanha Virada de Prêmios

Além das condições de lançamento, os compradores de terrenos no Residencial Jardim Ipiranga II poderão participar da Virada de Prêmios Brasil Terrenos, campanha nacional promovida pela empresa durante o segundo semestre de 2026.

Entre julho e novembro, a campanha prevê o sorteio mensal de uma casa mobiliada com um carro 0 km na garagem. Em dezembro, a premiação será encerrada com o sorteio de R$ 1 milhão em barras de ouro, ampliando os benefícios para quem adquirir um terreno durante o período da ação.

Condições especiais para adquirir um terreno

O lançamento do Residencial Jardim Ipiranga II acontece no dia 9 de setembro, no horário XXXX, em XXXXXXXXXXXXXX. Para o lançamento, a Brasil Terrenos oferece condições facilitadas.

Os interessados também podem procurar a equipe de vendas na Av. dos Buritis, Qd. 023, Lotes 22 e 23, Jardim Tropical I, na entrada do Jardim Ipiranga. Para agilizar o atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (94) 99283-6823.

A Buriti agora é Brasil Terrenos

A mudança de Buriti para Brasil Terrenos marca uma nova fase de expansão da companhia, mantendo os pilares de solidez, qualidade, inovação e credibilidade construídos ao longo de sua trajetória.

Com mais de 197 mil imóveis lançados e presença em 17 estados e 87 cidades, a Brasil Terrenos amplia sua atuação no planejamento e desenvolvimento urbano em diferentes regiões do país. Para os próximos anos, a empresa prevê o lançamento de mais de 150 mil novos terrenos, dando continuidade à sua estratégia de transformar áreas urbanas, criar novas oportunidades e facilitar o acesso de milhares de famílias ao terreno próprio.

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