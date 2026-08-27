Coronel Osmar apresenta propostas para segurança, infraestrutura e desenvolvimento do Pará

Candidato a deputado estadual pelo MDB, Coronel Osmar Nascimento apresenta como prioridades de sua candidatura a segurança pública, o desenvolvimento econômico, a infraestrutura e o fortalecimento dos municípios paraenses. Engenheiro civil e coronel da reserva da Polícia Militar do Pará, soma mais de três décadas de serviço público e experiência em gestão, incluindo a passagem pelo comando da Secretaria de Saneamento de Ananindeua.

Na segurança pública, um dos principais eixos de sua campanha, Osmar defende a destinação de 8% do orçamento bruto estadual para o setor, seguro de vida e assistência jurídica aos policiais, além da construção de presídios de segurança máxima para integrantes de facções e criminosos de alta periculosidade. Suas propostas também incluem melhores condições de trabalho, ampliação da estrutura das forças de segurança e amparo às famílias de agentes mortos ou incapacitados em serviço.

Para o setor produtivo, as propostas incluem segurança jurídica no campo, avanço da regularização fundiária e melhores condições para a agropecuária. Osmar também aponta como prioridades a ampliação do acesso ao crédito e à assistência técnica, o desenvolvimento da bioeconomia e o incentivo às cadeias produtivas de diferentes regiões do Pará.

Na infraestrutura, a proposta é ampliar a fiscalização das obras públicas e acompanhar os investimentos em mobilidade, saneamento e transporte, levando em conta as características do interior e a realidade das comunidades que têm nos rios seu principal meio de deslocamento.

Osmar também propõe discutir mecanismos para ampliar o retorno aos estados produtores de energia. Entre as medidas apresentadas estão o melhor aproveitamento dos recursos da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) e a discussão sobre a redução da parcela estadual que incide sobre a conta de energia elétrica.

Na mineração, o candidato sustenta que a exploração dos recursos minerais precisa resultar em desenvolvimento econômico e social para as regiões produtoras, com geração de oportunidades, responsabilidade ambiental e benefícios para municípios e comunidades. O combate às atividades ilegais no setor também integra suas propostas.

A candidatura tem ainda como princípios a valorização da família, responsabilidade, respeito, cidadania e trabalho. Osmar defende que esses valores estejam presentes no exercício da atividade pública, com ética, transparência, respeito às diferenças e responsabilidade no mandato.

Com trajetória nas áreas de segurança, engenharia e administração pública, Coronel Osmar pretende levar essa experiência à Assembleia Legislativa do Pará, com atuação voltada à elaboração de leis, fiscalização do poder público e destinação de emendas para áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do estado.