Éder Mauro confirma vinda de Flávio Bolsonaro a Belém

Neste domingo (9), o deputado federal e candidato ao Senado Éder Mauro confirmou a vinda do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro a Belém e negou os rumores de que o senador teria cancelado a agenda na capital paraense. Em uma publicação nas redes sociais, Éder afirmou que o grupo político está unido e também confirmou o compromisso de Flávio com Daniel Santos, candidato ao governo do Pará.

A manifestação ocorreu após rumores de que Flávio Bolsonaro teria desistido de vir ao Pará. Ao negar a informação, Éder também reforçou a aliança formada em torno das candidaturas dele ao Senado e de Daniel Santos ao governo do Estado.

Flávio já esteve em Belém em junho, quando participou de uma agenda política ao lado de Éder Mauro e Daniel Santos. Na ocasião, o candidato à Presidência declarou apoio aos dois aliados e participou de eventos voltados à organização do grupo para as eleições de 2026.