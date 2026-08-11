Sexta, 14 de Agosto de 2026 12:29
(94) 992310757
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (94) 992310757
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
32°

Parcialmente nublado

Xinguara, PA

Dólar com.

R$ 5,22

Euro

R$ 6,05

  • Política
  • Esportes
  • Cidades
  • Educação
  • Economia
  • Concursos
  • Tecnologia
  • Polícia
  • Internacional
  • Saúde
Últimas notícias
BrasilBanco Central planeja interligar Pix com sistemas de pagamentos internacionaisBrasilOperação contra 'mafia do GNV' cumpre mandados no Rio e em Minas GeraisPolíticaÉder Mauro confirma vinda de Flávio Bolsonaro a BelémPolíticaTRE-RR autoriza ex-governador cassado, Edilson Damião, a disputar vaga no SenadoPolíticaSenador pede apuração de vazamento após foto em piscina
JatinNet
JatnNet
Política AVAL UNÂNIME

TRE-RR autoriza ex-governador cassado, Edilson Damião, a disputar vaga no Senado

Decisão garante que político concorra mesmo após perder prazo de desincompatibilização.

11/08/2026 09h46 Atualizada há 3 dias
Por: Gesiel Teixeira Fonte: CNN

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) autorizou que o ex-governador Edilson Damião (União) concorra a uma vaga no Senado Federal nas eleições deste ano. A decisão, assinada no último sábado (8), ocorre após Damião ter tido seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que identificou abuso de poder político e econômiconas eleições de 2022, na chapa da qual ele fazia parte.

Edilson Damião assumiu o governo de Roraima em março de 2026, após a renúncia do titular Antônio Denarium. No entanto, em abril do mesmo ano, o TSE determinou seu afastamento definitivo do cargo. O conflito jurídico centrou-se no fato de que o prazo constitucional para a desincompatibilização (saída do cargo para disputar as eleições) venceu em 4 de abril, período em que Damião ainda chefiava o Executivo e aguardava o desfecho judicial.

A defesa argumentou, e o TRE-RR acatou, que Damião não foi punido com a inelegibilidade, apenas com a cassação do mandato. Dessa forma, ele não poderia ser impedido de concorrer por uma circunstância criada pela própria demora do Estado em executar a decisão judicial

O juiz relator, Renato Pereira, destacou em seu voto que exigir que governadores renunciem preventivamente por receio de futuras decisões judiciais não fortalece a democracia e gera insegurança institucional. “O prazo constitucional expirou antes da execução do acórdão. Posteriormente, o próprio Estado retirou o requerente do exercício do cargo”, justificou o magistrado.

Com o aval unânime dos juízes do tribunal regional, o ex-governador está liberado para seguir com sua campanha ao Senado. O caso é um desdobramento das ações que também levaram à inelegibilidade e cassação de Antônio Denarium, mantidas pelas instâncias superiores após irregularidades na campanha de 2022.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
CONFIRMADO Éder Mauro confirma vinda de Flávio Bolsonaro a Belém
Investigação Senador pede apuração de vazamento após foto em piscina
ELEIÇÕES 2026 Prazo para solicitação de voto em trânsito vai até dia 20 deste mês
ELEIÇÕES 2026 PT do Pará impõe candidatura de vice a Hana Ghassan e provoca mal-estar na militância
Preocupação IA pode gerar mais fake news nas eleições, alertam especialistas
Politica Partido troca “comunarista” Aldo Rebelo por Joaquim Barbosa para eleição de 2026
JatnNet
Xinguara, PA
Atualizado às 11h16
32°
Parcialmente nublado

Mín. 24° Máx. 38°

32° Sensação
1.54 km/h Vento
37% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 38°

Tempo limpo
Domingo (16/08)

Mín. 24° Máx. 36°

Tempo limpo
promoção
Mais lidas
1
Política - Há 3 dias Éder Mauro confirma vinda de Flávio Bolsonaro a Belém Deputado negou rumores de cancelamento e reafirmou compromisso de Flávio em Belém.
2
Cidades - Há 3 dias PRF reforça combate à violência contra a mulher durante ação do Agosto Lilás em Marabá
3
Brasil - Há 3 dias Operação contra 'mafia do GNV' cumpre mandados no Rio e em Minas Gerais
4
Cidades - Há 3 dias Tribunal do Júri absolve dois acusados de homicídio qualificado em Xinguara
5
Cidades - Há 3 dias Polícia Civil investiga morte de jovem de 29 anos após quatro procedimentos estéticos no Pará
promoção
promoção
promoção
Municípios
Xinguara - PA Tribunal do Júri absolve dois acusados de homicídio qualificado em Xinguara
Belém - PA Polícia Civil investiga morte de jovem de 29 anos após quatro procedimentos estéticos no Pará
Rio Maria - PA Dupla é presa suspeita de tentativa de homicídio após vítima ser baleada em Rio Maria
Tomé-Açu - PA Idoso de 82 anos morre após ser atacado por abelhas no Pará
promocão
Anúncio
Enquete
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Xinguara Ativa - Todos os direitos reservados