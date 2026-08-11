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Tribunal do Júri absolve dois acusados de homicídio qualificado em Xinguara

Peterson foi defendido pela advogada criminalista Cristina Longo. Já Ian teve a defesa conduzida pelos advogados Hiago Santos Oliveira, Ronald Fabrício Araújo e Petronilio Rosalves de Almeida Sena

11/08/2026 09h26
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Portal Debate
Tribunal do Júri absolve dois acusados de homicídio qualificado em Xinguara

O Tribunal do Júri da Comarca de Xinguara absolveu, nesta segunda-feira (3), Peterson Cássio da Cruz Araújo e Ian da Silva Assis, que respondiam pela acusação de homicídio duplamente qualificado. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença por quatro votos a três.

Os dois eram acusados da morte de Luiz Fernando do Nascimento Batista, ocorrida em 25 de novembro de 2024. Segundo a denúncia do Ministério Público, a vítima trafegava de motocicleta ao lado do irmão quando foi atacada. O irmão conseguiu fugir, enquanto Luiz Fernando teria sido atingido por diversos golpes de facão e de barra de ferro na região da cabeça.

Na ação penal, o Ministério Público sustentou que o crime teria sido cometido em concurso de pessoas, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Peterson e Ian permaneceram presos preventivamente por cerca de dois anos enquanto aguardavam o julgamento.

A sessão foi presidida pelo juiz Adolfo do Carmo Júnior, com atuação do promotor de Justiça Luiz da Silva Souza. O julgamento atraiu grande público, e o plenário do Fórum de Xinguara ficou lotado durante toda a sessão.

Peterson foi defendido pela advogada criminalista Cristina Longo. Já Ian teve a defesa conduzida pelos advogados Hiago Santos Oliveira, Ronald Fabrício Araújo e Petronilio Rosalves de Almeida Sena.

Após a leitura da sentença, Cristina Longo afirmou que o resultado representa uma vitória da defesa. Segundo ela, os argumentos apresentados durante o julgamento foram suficientes para convencer a maioria dos jurados e ressaltou que a absolvição também encerra um período de aproximadamente dois anos de prisão preventiva enfrentado pelos acusados.

Com a decisão do Conselho de Sentença, Peterson Cássio da Cruz Araújo e Ian da Silva Assis foram absolvidos das acusações e tiveram revogada a prisão relacionada a esse processo. 

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