Polícia Civil investiga morte de jovem de 29 anos após quatro procedimentos estéticos no Pará

Ainda segundo Jaqueline, Karol teria sido responsável por incentivar a realização dos quatro procedimentos com André Melo. “A Karol entrou no papel de influenciar, apoiar, incentivar a Giovana a fazer a cirurgia com o Dr. André Melo, porque ele faria a cirurgia das quatro áreas que a Giovana queria, que seriam silicone, abdominoplastia, lipo e enxerto de gordura no glúteo, o que nenhum outro médico aceitava”, declarou Jaqueline.

A cirurgia teria durado aproximadamente quatro horas. Jaqueline afirma que, após o procedimento, Giovanna não teria recebido acompanhamento direto do cirurgião. “A cirurgia durou em torno de quatro horas. A Giovanna veio sem nenhum aparato​. Quando a Giovanna chega no quarto, estão a mãe, uma enfermeira e a secretária do médico, que era amiga da Giovanna. Foi quem o médico mandou para receber a Giovanna no pós-cirurgia”, revelou Jaqueline.

Segundo a amiga, o médico não teria conversado com Giovanna após o procedimento e Karol teria orientado a dispensa da enfermeira que acompanhava a paciente. “A Giovanna não foi recebida e nem o médico falou com a Giovanna no pós-cirurgia. Quem esteve lá foi a secretária do médico, que era amiga da Giovanna. Ela olhou para a mãe e disse que não era necessário ficar uma enfermeira lá. E nisso a Giovanna ficou sozinha com a mãe”, contou Jaqueline.

Jovem começou a passar mal após a cirurgia

Jaqueline afirma que Giovanna começou a apresentar sintomas ainda na noite após a cirurgia e que a família tentou buscar atendimento. “Quando foi por volta de oito horas da noite (de sexta-feira), a Giovanna começou a passar mal. A mãe começou a chamar o plantonista de dentro da BP e eles não foram. Em nenhum momento o plantonista da BP deu suporte”, denunciou Jaqueline.

Ainda conforme Jaqueline, durante a madrugada de sexta-feira para sábado, Giovanna teria entrado em contato com Karol Cardoso para relatar dores, vômitos e mal-estar. “Ela começou a ligar para a secretária do doutor André, que era amiga pessoal dela, e dizer que estava passando mal, que estava toda vomitada, que estava com dor. E aí, o que ela ouvia? ‘É normal, tu fez um procedimento cirúrgico, é normal’”, relatou Jaqueline.

Jaqueline afirma que, por volta das 5h de sábado, Karol teria ido até o hospital, mas que a situação continuou sendo tratada como normal. “Quando foi cinco horas da manhã, ela foi até o hospital com a Giovanna, olhou para a Giovanna e falou: ‘É normal’. Não acionou o médico em nenhum momento. A família ligando para o médico, o médico não atendendo a família”, pontuou Jaqueline.

Mensagens encontradas no celular

A família teve acesso ao celular de Giovanna e, segundo Jaqueline, encontrou diversas mensagens trocadas entre a jovem e Karol Cardoso durante o período pós-operatório. De acordo com a amiga, nas conversas Giovanna relata as dores e o mal-estar que estava sentindo, enquanto Karol teria respondido que os sintomas eram “normais”.

Os conteúdos das mensagens fazem parte dos elementos que a família pretende apresentar às autoridades policiais para ajudar a esclarecer o que ocorreu no período entre a cirurgia e o agravamento do quadro da jovem.