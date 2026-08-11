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Dupla é presa suspeita de tentativa de homicídio após vítima ser baleada em Rio Maria

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no tórax e nos braços; suspeitos foram localizados e arma apontada como usada no crime foi apreendida

11/08/2026 09h15 Atualizada há 3 dias
Por: Gesiel Teixeira Fonte: Roma News
Dupla é presa suspeita de tentativa de homicídio após vítima ser baleada em Rio Maria

Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (9), em Rio Maria, no sul do Pará. O crime aconteceu por volta das 22h30, na avenida 25, esquina com a rua 12, no setor Cascalheira.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada no Hospital Municipal de Rio Maria com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no tórax e nos braços. Mesmo ferido, ele conseguiu relatar aos policiais que teria ido ao local para entregar uma quantidade de drogas quando dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Biz e efetuaram vários disparos.

Ainda segundo o relato da vítima, os suspeitos seriam conhecidos dela. Após receberem as informações, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil iniciaram buscas pelos envolvidos.

Os dois suspeitos foram encontrados em uma residência e, conforme a PM, confessaram participação no crime. Durante a abordagem, eles também indicaram aos policiais onde estaria escondida a arma utilizada na tentativa de homicídio.

Um revólver calibre .32, de cor prata, além da motocicleta que teria sido usada na ação, foram apreendidos.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis. A investigação deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

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