Dupla é presa suspeita de tentativa de homicídio após vítima ser baleada em Rio Maria

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Xinguara, PA
Um homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (9), em Rio Maria, no sul do Pará. O crime aconteceu por volta das 22h30, na avenida 25, esquina com a rua 12, no setor Cascalheira.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada no Hospital Municipal de Rio Maria com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no tórax e nos braços. Mesmo ferido, ele conseguiu relatar aos policiais que teria ido ao local para entregar uma quantidade de drogas quando dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Biz e efetuaram vários disparos.
Ainda segundo o relato da vítima, os suspeitos seriam conhecidos dela. Após receberem as informações, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil iniciaram buscas pelos envolvidos.
Os dois suspeitos foram encontrados em uma residência e, conforme a PM, confessaram participação no crime. Durante a abordagem, eles também indicaram aos policiais onde estaria escondida a arma utilizada na tentativa de homicídio.
Um revólver calibre .32, de cor prata, além da motocicleta que teria sido usada na ação, foram apreendidos.
Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis. A investigação deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.
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