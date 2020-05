A Secretaria de Saúde de Xinguara informa que foram feitos, neste ultimo domingo(3) 5 atendimentos no Disque Saúde e 11 na UPA, desses, 10 a pessoas com sintomas respiratórios.

Foi registrado o primeiro óbito por Covid-19 no município, o homem, de 65 anos, que estava, há nove dias, na UTI do Hospital Regional de Marabá.Três suspeitos aguardam o resultado do exame em isolamento hospitalar, no HMX, com quadro estável.

O município tem 12 casos confirmados de Covid-19. 4 recuperados. 5 em isolamento domiciliar.2 internados na UTI, no Hospital Regional de Redenção, um homem com quadro estável e uma mulher em estado grave.Quarenta e nove casos foram descartados.

Equipes do Comitê Epidemiológico monitoram 34 pessoas. Os monitorados são aqueles que tiveram alguma ligação com casos confirmados de Coronavírus.